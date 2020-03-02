Сначала Ж/Д, теперь асфальт: как экс-регионал наживается на ремонте черкасских дорог

Много лет по отработанным схемам команда "регионалов" грабила Украину. Время прошло, Янукович сбежал, но многие его приспешники так и остались наживаться на бюджете страны.

Один из них – Максим Шкиль, который стоит за финансированием "регионалов", подвозом "титушек" на Майдан и разграблением "Укрзализныци". В последнее время он пытается взять под контроль ремонт дорог – сначала в Черкасской области, но это явно не предел. Недавно компания Шкиля выиграла тендер на ремонт дорог в этой области и эти торги имеют явные признаки схемы.

Как очередной экс-регионал уже не первый год паразитирует на теле Украины – читайте в материале OBOZREVATEL.

Отработанная схема

В понедельник, 24 февраля, на открытых торгах по предоставлению услуг капитального ремонта автомобильной дороги государственного значения Н-08 в Черкасской области победителем стала компания ООО "Автострада", принадлежащая известному экс-регионалу Максиму Шкилю. За работы ей заплатят 403 миллиона гривень. В 2019 году по такому же сценарию ему удалось победить а аналогичном тендере на этой же дороге – тогда компания заработала 622 миллиона гривень.

Собственно, как выглядели торги: на них было заявлено 7 компаний, однако допустили только две – "Автострада" и ШРБУ-48 (как и на прошлогодних торгах). У других нашли несоответствия в документах и так далее. При этом, компания ШРБУ-48 даже не пыталась конкурировать, ведь свою цену они так и не снизили – оставили на отметке в 403 500 000 гривень. "Автострада" сделала один шаг на понижение (в размере минимального 1%) и выиграла с предложением в 403 499 000 гривень.

Результаты торгов Скриншот с сайта zakupki.prom.ua

После подписания договора, стоимость одного километра дороги обойдется в 40 миллионов гривень, что значительно дороже, чем делают многие другие компании. К примеру, в той же Черкасской области ООО "Ростдорстрой" выполняет работы почти в два раза дешевле – за 22 миллиона гривень за километр. А по результатам прошлогоднего тендера стоимость ремонта от "Автострады" достигала 60 миллионов за километр. В бизнес-среде говорят, что тот тендер для Шкиля организовал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, якобы это был его "дембельский аккорд". К слову, о покровительстве Омеляна говорили и до этого – именно "Автострада" совершила капремонт на участке между Винницей и Уманью в рамках проекта Go Highway (тот самый "гиперлуп").

Обжалованию не подлежит

Участники торгов, которых попросту "снесли", пытались обжаловать решение в антимонопольном комитете, но все зря. Несмотря на многочисленные аргументы истцов в свою пользу и факты того, что предложение "Автострады" не соответствует требованиям тендера (например, отсутствовала оплаченная гарантия выполнения работ), решение комитета осталось в пользу Шкиля. К слову, состав коллегии комитета заменяли целых три раза.

OBOZREVATEL обратился к троим участника тендера, чтобы те раскрыли свои ценовые предложения. Как оказалось, ООО "Черкасмиськбуд" предлагали 389 млн грн, а в ОАО "ДСТ №4 г. Брест" отказались называть сумму, но из своих источников OBOZREVATEL удалось узнать, что они оценили свои услуги в 365 миллионов гривень. И это начальная цена, без торгов, которые снизили бы стоимость еще минимум на 10%. То есть, все более дешевые предложения отбросили, а оставили только два самых дорогих.

Отголоски "регионов"

Такая щедрость от государства выглядит странно, учитывая прошлое Шкиля – он много лет отвечал за финансирование молодежного крыла "Партии регионов" – "Регионы молодые" в западных областях Украины. Курировал его деятельность непосредственно Александр Янукович.

Вообще, путь Шкиля в "регионах" начался раньше. Изначально он был помощником нардепа от "регионов" Николая Демянко, которого называют одним из лучших друзей беглого Януковича – они сотрудничали еще с конца 90-х.

В 2010 году с целью финансирования "Молодых Регионов" Шкилю поручили создать специализированное предприятие "Первая логистическая компания", которой "Укрзализныця" почти даром передала в операционное управление почти 1000 вагонов. За аренду вагонов и транспортировку грузов "Первая логистическая" получала огромные деньги, с которых спонсировались "Молодые регионы". К слову, именно эту компанию уличили в подвозе "титушек" во времена Революции Достоинства.

Максим Шкиль LIGA. net

Шкиль - бенефициар "Автострады" Скриншот с YouControl

В декабре 2015 года Максим Шкиль основал компанию "Автострада", которая позиционируется как "украинско-немецкое общее предприятие". Скорее всего, немецким акционером является настоящий владелец из числа постмайдановских беглецов из команды Януковича. Активно работая в Черкасской области, Шкиль явно имеет намерения монополизировать рынок дорожного строительства по всей Украине, о чем можно судить, исходя из его публикаций как лидера общественной организации "Национальная ассоциация дорожников Украины".

Получается, сверхприбыль, которую получит "Автострада" составит около 15-20 миллионов гривень, так что семья Януковичей не обеднеет, а Украину, как всегда ограбят, причем, те же самые люди.

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