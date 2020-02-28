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28 февраля • обновлено в 16:03
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Экс-прокурору с Житомирщины сообщили о подозрении в похищении человека: подробности громкого дела

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Следователи Государственного бюро расследований Украины 28 февраля сообщили о подозрении бывшему прокурору одной из местных прокуратур Житомирской области.

Ему инкриминируют похищение человека с применением оружия по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Экс-прокурора с Житомирщины обвинили в похищении человека

В ведомстве уточнили, что его уволили с должности за совершение действий, порочащих звание прокурора.

По данным следствия, в 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили по надуманному поводу человека.

"При этом, вероятно, он угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли. Действия указанных лиц были прекращены сотрудниками полиции", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полтавский апелляционный суд вернул на судебное рассмотрение дело против харьковского мэра Геннадия Кернеса и его охранников по обвинению в похищениях и пытках участников Евромайдана.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Офис генерального прокурора Украины
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