Экс-прокурору объявлено подозрение в деле Майдана

Действующему адвокату и бывшему старшему прокурору отдела столичной прокуратуры объявили подозрение в препятствовании протестам на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Отмечается, что речь идет о событиях, которые происходили в частности 18 февраля 2014 года.

По данным следствия, тогда бывший прокурор, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями, а также следователями на то время еще милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам Евромайдана.

В дальнейшем к протестующим также была незаконно применена мера пресечения – содержание под стражей в период с 19 по 22 февраля 2014-го.

Так, подозреваемому инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц. Кроме этого, злоупотребление служебным положением, служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 02.02.2014 г.); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Отмечается, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "экс-беркутовцу" объявили подозрение в насильственном превышении власти при препятствовании протестам на Майдане в ноябре 2013 года.

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