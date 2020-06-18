Экс-прокурору Киева объявили подозрение по делу Майдана

Правоохранители сообщили о подозрении действующему адвокату, бывшему прокурору Киевской области по делу о незаконном задержании двух участников Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщили в Telegram Офиса генерального прокурора Украины. По данным следствия, бывший прокурор 21 января 2014, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана.

Отмечается, что в дальнейшем к протестующим была незаконно применена мера пресечения – содержание под стражей.

"Прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований по поручению заместителя Генерального прокурора 17 июня 2020 сообщено о подозрении действующему адвокату – бывшему прокурору отдела прокуратуры Киева", – отметили в ОГП.

Telegram Офиса генерального прокурора

Как сообщал OBOZREVATEL, "экс-беркутовцу" объявили подозрение в насильственном превышении власти при препятствовании протестам на Майдане Независимости в Киеве.