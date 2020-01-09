"Никогда не поверю": экс-президент МАУ исключил ошибку пилотов

Экс-президент "Международных авиалиний Украины" Юрий Мирошников заявил, что исключает ошибку экипажа во время катастрофы рейса Тегеран – Киев.

На своей странице в Facebook он отметил, что подготовка пилотов и безопасность полетов является приоритетом компании, в которой он работает уже 26 лет.

"Я знаю изнутри наши сильные и слабые стороны. Я знаю, насколько щепетильно мы относимся к подготовке пилотов, начиная от их отбора и дальнейшего обучения и заканчивая постоянным поддержанием квалификации. Я был на тренажерных подготовках и знаю, что это такое", – написал сотрудник авиакомпании.

В качестве примера он привел случай, который произошел во Франкфурте. Тогда на взлете у самолета МАУ фактически взорвался двигатель, однако капитан воздушного судна сумел развернуться и посадить самолет с полной загрузкой и полными баками топлива на одном двигателе.

Сам пилот признался, что ему это удалось благодаря отрабатыванию подобной ситуации на тренажере. Что касается экипажа, который разбился в Иране, то он также проводил соответствующие тренировки непосредственно в тегеранском аэропорту.

"Это укрепляет мою уверенность в неоспоримой грамотности действий нашего экипажа. Я всегда гордился и сейчас горжусь нашими экипажами. Я уверен, что наши ребята и в кабине, и в салоне делали все возможное и невозможное, если только они были живы", – считает Мирошников.

МАУ Avianews

Новости Иран врет о версиях крушения самолета МАУ

"Я, конечно, не стану утверждать, что самолет не может поломаться только потому, что он новый. Но зная, насколько многократно зарезервированы все системы Boeing 737-800, зная отчеты о техническом состоянии нашего красавца Romeo (а на техническом обслуживании мы никогда не экономили и не экономим, безопасность полетов – наш главный приоритет), я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса нашему экипажу спасти людей", – добавил экс-президент МАУ, выразив надежду на то, что истинную причину трагедии все-таки удастся установить ради памяти всех погибших в смертельном рейсе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 января вице-президент по летной работе МАУ Игорь Сосновский также заявил, что вероятность ошибки пилотов минимальна. Ведь перед крушением самолет уже успел набрать высоту 2 400 метров.

9 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что среди возможных версий причин крушения самолета МАУ в Тегеране будет рассмотрена и атака Boeing 737 зенитной ракетой российского ЗРК "Тор". Еще три возможных сценария – поломка двигателя, теракт на борту и столкновение с БПЛА.

О вероятном попадании ракеты в самолет заявил и редактор Bild Юлиан Репке. Он провел собственное расследование и нашел доказательства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!