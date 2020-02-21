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21 февраля • обновлено в 16:31
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Экс-помощник судьи обобрал жену полицейского на $240 тысяч

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Бывший помощник судьи Константин Бойцун обманным путем отобрал у жены начальника районного отдела полиции в Одесской области 240 тысяч долларов.

За мошенничество в особо крупных размерах Жмеринский районный суд Винницкой области приговорил Бойцуна к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, передает "Судебный репортер".

На суде было установлено, что Бойцун представившись сотрудником Администрации президента, пообещал жене полицейского помочь ей. Ранее ее мужа задержали по подозрению в получении взятки. Бойцун сообщил пострадавшей, что за полмиллиона долларов, он поможет изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую.

Администрация президента

Администрация президента

В Киеве женщина передала мошеннику часть денег – 240 тысяч долларов и 80 тысяч гривен. После получения денег Бойцун исчез и не выходил на связь.

На суде потерпевшая рассказала, что меру пресечения ее мужу так и не изменили. Из-за потери денег они расстались. Одолженные деньги и долги семья отдает по сегодняшний день.

В ходе судебного заседания Бойцун пояснил, что полученные деньги потратил по своему усмотрению, заплатил свои долги, а остальные потратил на благотворительную помощь.

Суд удовлетворил гражданскийиск и взыскал с Бойцун 1,9 млн материального ущерба, а также 200 тыс. грн моральной компенсации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области мошеннику удалось провернуть обманную схему с продажей должности заместителя одного из институтов Национальной академии аграрных наук.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
мошенники
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Украинцы откуда у копа 250 т. $? То что она их заняла кто то верит?
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