Экс-охранника "Бэтмена" уничтожили в Ливии: подробности

В сентябре 2019 года в Ливии ликвидировали наемника Игната Боричева, который ранее был охранником убитого главаря "ЛНР" Александра Беднова "Бетмена".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Игнат из Екатеринбурга сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Предположительно, концерт был на Ближнем Востоке в Ливии. Очень интересная судьба двух братьев-ихтамнетов, которые в свое время охраняли "Бэтмэна", - отметил он.

По данным "Миротворца", брат Игната Боричева погиб вместе с "Бэтменом". 1 января 2015 года колонну, в которой ехал главарь "ЛНР" расстреляли из гранатометов.

Как писал OBOZREVATEL, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.

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