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16 ноября • обновлено в 21:26
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Экс-нардепа Святаша объявили в розыск: в чем подозревают

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Депутат Верховной Рады VII и VIII созывов и совладелец корпорации "АИС" Дмитрий Святаш объявлен во всеукраинский розыск.

Согласно документу, опубликованному на сайте Министерства внутренних дел, он пропал 8 ноября в Харькове.

Указано также, что экс-нардеп скрывается от органов предварительного расследования и обвиняется по статье 366-1, ч. 1 (декларирование недостоверной информации).

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Дмитрий Святаш

Дмитрий Святаш

Liga.net

Дмитрий Святаш объявлен во всеукраинский розыск.

Дмитрий Святаш объявлен во всеукраинский розыск.

Министерства внутренних дел

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что прокуратура столицы объявила о подозрении в завладении 1,1 млрд грн бывшему народному депутату IV-VIII созывов. Имя фигуранта не называлось. Но, вероятно, речь шла о Дмитрии Святаше.

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