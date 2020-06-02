Экс-нардеп Онищенко после СИЗО Германии похвастался фото с итальянского курорта

Экс-нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в хищении природного газа в Украине, заявил, что уже шесть дней находится на свободе после того, как немецкий суд отказал в его экстрадиции в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом к посту прикрепил свою фотографию возле горного озера Комо, что на севере Италии.

"За моей спиной озеро Комо. Круглое, светлое, спокойное. Шесть дней уже, как я на свободе, и это блаженство", – похвастался Онищенко.

Александр Онищенко Facebook/Александр Онищенко

Он также добавил, что, загремев за решетку, смог оценить, насколько разные "эти два состояния" – несвободы и свободы. А еще подчеркнул, что теперь будет "наслаждаться этой жизнью".

Отметим, что озеро Комо в туристических путеводителях описывается как "главная изюминка" севера Италии, живописный элитный курорт Ломбардии в предгорьях Альп.

Скриншот Facebook/Александр Онищенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

В декабре 2019 года суд в Германии арестовал Александра Онищенко без права внесения залога.

В Украине бывшего нардепа подозревают в организации схем по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей". Онищенко эти обвинения отрицает и заявляет о давлении со стороны Национального антикоррупционного бюро.

Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко.

В свою очередь в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что в уголовном производстве по обвинению Онищенко и его сообщницы осуществляется изучение письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.

Германия отказала в предоставлении политического убежища бывшему народному депутату Александру Онищенко, которого в Украине подозревают в хищении природного газа.

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