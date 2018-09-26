Экс-''налоговик'' Головач устроил ''захват'' сельхозпредприятий на Черниговщине

Прокурор Прилукского района Черниговской области Наталья Сергушина была замешана в рейдерской схеме по незаконному получению контроля над СООО "Богдановское" и ООО "Прилукское ХПП".

Она работала в прокуратуре в период захвата предприятий структурами бывшего начальника налоговой милиции Андрея Головача в 2013 году, говорится в расследовании "Эспрессо".

Журналисты выяснили, что предприятия Головач контролировал с помощью своего сына Александра. В структуре "управляющих" были, в том числе, и люди, связанные с правоохранительными органами.

Андрей Головач

По словам анонимного источника, Головач угрозами и с помощью административного ресурса заставил законных владельцев переписать бизнес на его людей.

"Важнейшей лицом на названных предприятиях был Тимошин Сергей Николаевич, который был назначен Андреем Головачом на должность директора ООО "Прилукское ХПП". Тимошин понимал, что ему нужны свои люди в местных правоохранительных органах. Именно поэтому он и назначил на должность руководителя службы безопасности этих предприятий Евгения Сергушина, жена которого - Наталья Сергушина - работала прокурором прокуратуры Прилукского района и сопровождала незаконную деятельность (менеджмента) СООО "Богдановское" и Прилукского ХПП", - поведал собеседник.

Поскольку Тимошин понимал, что у предприятий будут неприятности с правоохранительными органами, основной обязанностью Сергушина было решение этих проблемных вопросов.

"За хозяйственную деятельность отвечали Тимошин лично и его доверенное лицо, как его называли на предприятиях - "смотрящий" - Ена Виктор Константинович. Ена официально трудоустроен не был, однако его приказы не обсуждались. На должность директора СООО "Богдановское", назначили землячку Тимошина - Кислую Елену Анатольевну. В свою очередь, она позвала из Луганска свою команду, в которую вошли: на должность исполнительного директора - Зайцев В.В., главным агрономом был назначен Любимов М.Р., а заведующим фермы - Тарасов Денис, который является родственником Тимошина", - рассказал инсайдер.

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По его словам, так называемая "новая команда" "не была настроена на развитие этих предприятий, создание новых рабочих мест и развитие аграрного сектора, а наоборот преследовала другие цели, основными из которых были - выведение из предприятий всех активов и получения большей прибыли, любыми методами".

"Так, большая часть дохода не декларировалась, а уходила в тень и оседала в карманах указанных лиц (продавали зерно за наличные), руководство предприятий выводило из обществ десятки миллионов гривен на свои же компании, загоняя СООО "Богдановское" и ООО "Прилукское ХПП" в долговую яму, появились миллионные задолженности по заработной плате, предприятие перестало выплачивать арендную плату за землю, техника и недвижимость находилась в запущенном состоянии и потребовала значительных инвестиций", - говорится в сюжете.

Только через 5 лет законные владельцы смогли вернуть себе свой бизнес и выплатили все долги перед пайщиками, а также сотрудниками предприятия.

Как писал OBOZREVATEL, Андрей Головач являлся начальником налоговой милиции при Викторе Януковиче. В 2016 году Главная военная прокуратура задержала его по подозрению в участии в преступной группе бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Позже появилась информация о том, что Головач незаконно переписал часть бизнеса известного киевского ресторатора Олега Шейнкера на своего сына.