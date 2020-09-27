Экс-начальник Университета Кожедуба подозревался в коррупции и госизмене

Генерал-майор Андрей Алимпиев, экс-начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба (ХНУВС), подозревался в госизмене.

Предыдущий начальник университета получил подозрение от тогдашнего военного прокурора Харьковского гарнизона, полковника юстиции Романа Грищенко (на данный момент губернатор Сумской области), сообщили источники OBOZREVATEL.

Отметим, Алимпиев был освобожден от должности начальника ХНУВС и зачислен в распоряжение министра обороны Украины в декабре 2017 года. С мая 2019 года начальником университета стал генерал-майора Александр Туринский.

Напомним:

17 ноября 2017 года генерал-майор Алимпиев был задержан военной прокуратурой в Харькове по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух предприятий при закупке горючего. Прокуратура ходатайствовала о его аресте и отстранении от должности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба.

21 ноября 2017-го Дзержинский районный суд Харькова установил генерал-майору меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн гривен.

С обвинениями, предъявленными военной прокуратурой, Алимпиев не согласился.

24 ноября 2017 года Дзержинский суд. Харькова не поддержал ходатайство прокуратуры об отстранении военного от должности.

Сторона защиты Алимпиева подала апелляцию на решение Дзержинского суда Харькова об использовании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В декабре 2017 года, приказом министра обороны, Алимпиев был освобожден от должности начальника ХНУВС.

Досудебное следствие по подозрению генерал-майора в совершении преступления по ст. 191 УК Украины (умышленное особо тяжкое коррупционное преступление), по решению Генерального прокурора, с января-2018 проводило НАБУ.

ГПУ в октябре 2018-го отказалась от дальнейшего процессуального руководства за ходом следствия и передала дело Алимпиева к управлению Национальной полиции в Харьковской области, переквалифицировав подозрение по ст. 191 УК на ст. 367 (халатное отношение к служебным обязанностям). Процессуальное руководство при этом было передано военной прокуратуре.

В ноябре 2018 года военная прокуратура Харьковского гарнизона, за истечением сроков ведения досудебного следствия, завершила досудебное следствие, сообщив об очередной смене подозрения – по ст. 425 (небрежное отношение к военной службе).

Следствие по делу продолжается.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Крыму задержали военного, которого обвинили в шпионаже и якобы работе на украинскую военную разведку.