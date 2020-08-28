Итак, вчера (27 августа. – Ред.) в эфире "Право на владу" на телеканале “1+1”, в ходе обсуждения темы событий в Беларуси, когда был поднят вопрос о так называемом сливе спецоперации СБУ по аресту "вагнеровцев", наконец-то было озвучено на широкую аудиторию, кто является первоисточником данной информации. А именно, речь идет об авторе фейка про “спецоперацию СБУ”, журналисте “Комсомольской правды” под прикрытием, а в действительности офицере ГРУ, Александре Коце.

Почему я упомянул именно этот момент? Да потому, что очень важно озвучивать это на широкую аудиторию и придавать огласке. Ведь не успел Виктор Гвоздь, бывший начальник ГУР МО Украины, а так же экс-председатель СВРУ, озвучить тот факт, что Александр Коц является офицером ГРУ под прикрытием, а его расследование относительно “спецоперации СБУ” в Беларуси это элемент ИПСО российских спецслужб, как ГРУ МО РФ тут же оживилось, в лице этого же самого псевдо-журналиста.

Российские псевдо-журналисты Александр Коц (слева) и Дмитрий Стешин (справа) на позициях боевиков на Донбассе

Самым ярким маркером правдивости озвученной информации стало то, что с сегодняшнего утра в Telegram Александра Коца все внимание уделяет именно эфиру "Право на владу". Причем, если над заявлением Виктора Гвоздя горе-журналист старается шутить, то слова Юрия Луценко, вторящего именно “грушной” версии “беларусской истории”, чуть ли не аплодирует стоя.

Но в этой истории важно другое. Александр Коц вчера был официально раскрыт и озвучена его принадлежность к ГРУ. По сути, когда такое происходит с агентами, работающими под прикрытием, это конец их оперативной деятельности и карьере как таковой. В глубине души Александр Коц это прекрасно понимает и старается шутить по этому поводу, хотя кошки когти точат по мясу, ведь в перспективе вырисовывается для него лишь статус клавиатурной обезьянки-набивалки в редакции “КП”. Ну, или место в политсовете партии Прилепина.

А потому, чем чаще будут озвучиваться факты принадлежности тех или иных псевдо-журналистов работающим как в Украине, так и за ее приделами, к российским силовым структурам, тем информационные атаки против нашей страны будут менее удачными. Но, к сожалению, делается это крайне редко.

Кто следующий на очереди?

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