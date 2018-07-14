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Экс-министр Украины предложил план возвращения Крыма: россияне заговорили о мести

2.3тЧитать новость на украинском

Экс-министр внутренних дел Украины, бывший премьер-министр АР Крым Анатолий Могилев предложил власти возобновить снабжение оккупированного Россией Крыма водой из Днепра на платной основе.

В эфире телеканала "112 Украина" Могилев отметил, что без подачи воды извне Крым "засохнет", поскольку в северной и центральной части полуострова много пустот и нет больших запасов воды.

"Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. А мы понимаем, что вода — одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека. Там может быть катастрофа, в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра в Крым", — сказал он.

"Я думаю, что Украина должна вступать в переговоры по этому вопросу. Мы же покупаем у России нефть и газ? Покупаем. Мы прогоняем по нашей газо-транспортной системе российские нефть и газ? Прогоняем. Наверное, стоит переходить в экономическую плоскость и продавать нашу воду. И от этого получать еще и доход, в то время как сейчас мы эту воду сбрасываем просто в Черное море", — заявил Могилев.

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Отметим, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После аннексии полуострова Россией 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена.

Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Сейчас же самостоятельно обеспечить себя водой могут лишь центральные и южные районы Крыма, которые используют воду естественных водохранилищ.

Украинцы, комментируя в соцсетях данную инициативу, разошлись в мнениях. Некоторые поддержали Могилева, заявив, что воду следует продавать как можно дороже. Многие же раскритиковали его, отметив, что не стоит иметь дела с оккупантами.

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Заявление Могилева быстро добралось и к топовым СМИ России и стало весьма обсуждаемой новостью. Россияне в комментариях уже заговорили о мести, предложив перекрыть истоки Днепра, которые, как они уверены, находятся в России. Некоторые из комментаторов и вовсе назвали такую инициативу геноцидом.

Напомним, накануне OBOZREVATEL детально описал, какая катастрофа назревает в Крыму из-за засухи.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Могилев
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Могилев либо лох, либо засланный казачок. Кацапам предлогали оплачивать воду по мировым ценам еще в 14-м, но козлорыльня, мечтая о 9-ти областях “новороссии”, тупо отказалась, теперь просто сосет хуй, ибо бабло из фондов Благосостояния и Резервного （больше 600 лярдов$）за 4года зожрали полезные санкции, а “мало-ново-быдлороссия” дальше Марьинки не пролазит. Кацапы, хорошего вам настроения, держитесь там, бабла нет и уже никогда не будет, длбйбы блдь
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Хохложопые скоты становятся такими важными, когда думают что от них что то зависит. Их прямо пучит от собственного вяличия. Так ведут себя вахтеры на проходной, вроде мелкий клоп а считает себя чуть ли не вторым лицом в государстве.
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Петров Игорь
Петров Игорь
Не стоит иметь дела с оккупантами, пишут многие хохлы, которые пользуют русские нефть, газ и уголь, через бензин, тепло зимой и зарядку телефона из розетки. У вас всё от России, но вы тупы на столько, чтобы агитировать не иметь дела с Россией.
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