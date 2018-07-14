Экс-министр Украины предложил план возвращения Крыма: россияне заговорили о мести

Экс-министр внутренних дел Украины, бывший премьер-министр АР Крым Анатолий Могилев предложил власти возобновить снабжение оккупированного Россией Крыма водой из Днепра на платной основе.

В эфире телеканала "112 Украина" Могилев отметил, что без подачи воды извне Крым "засохнет", поскольку в северной и центральной части полуострова много пустот и нет больших запасов воды.

"Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. А мы понимаем, что вода — одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека. Там может быть катастрофа, в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра в Крым", — сказал он.

"Я думаю, что Украина должна вступать в переговоры по этому вопросу. Мы же покупаем у России нефть и газ? Покупаем. Мы прогоняем по нашей газо-транспортной системе российские нефть и газ? Прогоняем. Наверное, стоит переходить в экономическую плоскость и продавать нашу воду. И от этого получать еще и доход, в то время как сейчас мы эту воду сбрасываем просто в Черное море", — заявил Могилев.

Отметим, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После аннексии полуострова Россией 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена.

Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Сейчас же самостоятельно обеспечить себя водой могут лишь центральные и южные районы Крыма, которые используют воду естественных водохранилищ.

Украинцы, комментируя в соцсетях данную инициативу, разошлись в мнениях. Некоторые поддержали Могилева, заявив, что воду следует продавать как можно дороже. Многие же раскритиковали его, отметив, что не стоит иметь дела с оккупантами.

Заявление Могилева быстро добралось и к топовым СМИ России и стало весьма обсуждаемой новостью. Россияне в комментариях уже заговорили о мести, предложив перекрыть истоки Днепра, которые, как они уверены, находятся в России. Некоторые из комментаторов и вовсе назвали такую инициативу геноцидом.

Напомним, накануне OBOZREVATEL детально описал, какая катастрофа назревает в Крыму из-за засухи.