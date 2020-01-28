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28 января • обновлено в 05:15
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"Обманули и выстояли": экс-комбат рассказал, как ВСУ отбили Авдеевку у террористов

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Город Авдеевка на Донбассе удалось удержать как благодаря самоотверженности украинских воинов, так и хитрости Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал в интервью УНИАН бывший комбат 72 ОМБр ВСУ имени Черных Запорожцев, начальник штаба 28 ОМБр подполковник Александр Вдовиченко (Славян).

"Говорят, снаряд два раза в одну воронку не падает. Неправда. Падает и два, и три, и четыре раза. Все было перепахано. Все в крови. И никто изначально не собирался так биться за этот кусок земли. Но после гибели наших пацанов это стало делом принципа. Это было, как в фильмах про Сталинград", – вспоминает защитник.

По его словам, в дни ожесточенных боев за промзону города в 2016-2017 году вся бригада боролась за эту территорию как позицию, названную в честь погибшего там замкобата Андрея Кизило (Орла). Однако российские террористы также не собирались уступать и шли на крайние меры.

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"По Авдеевке выпустили "Град", тяжелую арту. Был момент, когда началась эвакуация, готовились сдавать город… Но мы поставили два наших танка на "девятине" (девятиэтажки на окраине города. – Ред.), там, где их могли сфотографировать журналисты. По всем новостям прогремело: "ВСУ готовы к наступлению. Нет никакого соглашения о прекращении огня". И они (террористы. – Ред.) отказались от наступления. Мы их обманули. Выстояли", – рассказал Вдовиченко.

Вместе с тем офицер признал, что такая стойкость и отвага украинских защитников стоила жизней многих из них, и рассказал о самом трагичном случае своей службы в Авдеевке.

Александр Вдовиченко

Александр Вдовиченко

"Однажды меня вызвали на награждение. Я несколько десятков орденов забрал в Киеве на батальон. Вызвал начальника штаба: "Завтра еду поздравлять, распиши кто – где". Прихожу к нему утром, на столе несколько коробочек с наградами. Я взорвался: "Почему задание не выполнил?" – "Так награждать же некого". Оказалось: кто-то погиб, остальные ранены. В тот момент мне жить тупо не хотелось..." – поделился пережитой болью защитник Украины.

"Потом началось жесткое перемирие. Весной разрывается миномет, гибнет три пацана. Потом прямое попадание мины в блиндаж – два двухсотых. Я чуть с ума не сошел, отдал приказ: "Приказываю: не умирать". И сказал довести его до каждого", – добавил Вдовиченко, напоминая украинцам о цене героической обороны Авдеевки и в целом независимости Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Бои под Авдеевкой Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Авдеевка
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настало время oxyительных историй
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