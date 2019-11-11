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11 ноября • обновлено в 11:22
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Экс-командира роты "Айдара" внезапно вызвали в СБУ: что известно

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Бывшего командира роты батальона "Айдар", народного депутата VIII созыва Игоря Лапина вызвали в Службу безопасности Украины на допрос.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию на фоне здания управления ведомства.

"Ну что, друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта", - отметил Лапин.

Игорь Лапин

Игорь Лапин

Facebook Лапина

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Игорь Лапин

Игорь Лапин

Facebook Лапина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран "Айдара" рассказал о настроениях в добробатах. По его слова, на передовой воюют за то, что осталось за спиной – вне зависимости от политических перипетий.

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Персона
Игорь Лапин
Место
Украина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Все будет Украина! Дохлые твари расейские - это удобрение! Кaцап - це завжди падлюка!
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2
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Наверное, мы начинаем новый этап в жизни." Новый этап у тебя начнётся с Лубянки ...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ще не вмерла, ты, животное, из Ольгино. Не мычи, скот.
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