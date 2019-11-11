Экс-командира роты "Айдара" внезапно вызвали в СБУ: что известно

Бывшего командира роты батальона "Айдар", народного депутата VIII созыва Игоря Лапина вызвали в Службу безопасности Украины на допрос.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию на фоне здания управления ведомства.

"Ну что, друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта", - отметил Лапин.

Игорь Лапин Facebook Лапина

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Игорь Лапин Facebook Лапина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран "Айдара" рассказал о настроениях в добробатах. По его слова, на передовой воюют за то, что осталось за спиной – вне зависимости от политических перипетий.

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