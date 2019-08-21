Экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск: первые подробности

Экс-главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

Об этом написала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуру на своей странице в Facebook. САП обжалует отказ в избрании меры пресечения Вовку, подозреваемому по делу "Роттердам+".

"Прокуроры САП категорически не согласны с решением Соломенского районного суда города Киева, который не избрал для бывшего главы НКРЭКУ меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк Цензор.НЕТ

Поскольку подозреваемый находился за пределами Украины и не появлялся на вызов следователей, его объявили в международный розыск.

Пресс-служба отметила, что со стороны Вовка были и другие риски препятствования следствию, в частности влияние на участников процесса, возможность уничтожения доказательств по делу, а также возможность препятствование производству иным образом.

Так, несмотря на обоснованность подозрения, прокурор настаивал на избрании бывшему председателю Комиссии меры пресечения. Впрочем, суд отказал в удовлетворении ходатайства, поэтому САП обжалует это решение Соломенского райсуда г. Киева в суде апелляционной инстанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2016 НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, согласно которой цена угля определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + стоимость его доставки в Украину" (известная как "Роттердам+").

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование возможных злоупотреблений служебными полномочиями со стороны должностных лиц НКРЭКУ в процессе принятия формулы "Роттердам+". Позже экс-глава НКРЭКУ Вовк отреагировал на обвинения.

Адвокат бывшего главы НКРЭКУ Ирина Одинец заявила, что Вовк не является подозреваемым, а заявления НАБУ будут опровергнуты. По ее словам, дело НАБУ по "Роттердам+" является политическим преследованием, а расследование не имеет юридической перспективы.

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