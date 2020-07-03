Экс-главу РГА на Ривненщине будут судить за взятку в 110 тыс. грн, – ОГП

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Рокитновской районной государственной администрации (Ривненская область) по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как сказано на сайте Офиса генерального прокурора, во время следствия было задокументировано получение должностным лицом 110, 4 тысячи долларов.

"Чиновник, злоупотребляя доверием потерпевшего, заверил его в необходимости уплатить денежные средства из расчета 230 долларов США за один гектар для выделения местными сельскими советами в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 486,88 га", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Государственного бюро расследований.

Напомним, о задержании чиновника ГБР сообщило еще 18 июля 2019 года. Согласно официальному сайту Рокитновской РГА, на тот момент ее главой был Николай Кушнир.

Как писал OBOZREVATEL, недавно генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что за первые 100 дней ее работы были осуждены к ограничению или лишению свободы тысячи человек, однако приговоры для топ-коррупционеров и политиков первого эшелона "еще впереди".