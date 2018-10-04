За інформацією прес-служби Луганської обласної державної адміністрації, згідно з наказом в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака від 28.09.2018 (№ 313-К) начальником Служби автомобільних доріг у Луганській області призначено Юрія Миколайовича Бережного.
До свого призначення, Юрій Бережной з 7 серпня 2018 року обіймав посаду заступника начальника з ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг Служби автомобільних доріг у Луганській області, та виконував обов’язки начальника САД у Луганській області.
Варто зазначити, що Юрій Бережний у 2006-2010 роках очолював міську проросійську організацію "Русь" в місті Луганську.
До початку гібридної війни Бережний в Луганську працював в команді регіоналів Пристюка-Голенко: з 2010 року був директором обласного комунального підприємства "Регіональне агентство сприяння інвестиціям". У серпні 2013 його призначили начальником управління зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації.
ЗМІ повідомляють, що партія "Русь" була проектом російського кримінального авторитета Максима Курочкіна, який був арештований в Україні в 2007 році за звинуваченням у здирництві, а потім убитий снайпером. До своєї загибелі Курочкін фінансував як ПСПУ, так і "Русь". За інформацією місцевих джерел, партію "Русь" в Луганській області курував місцевий кримінальний авторитет Леонід Сохранний на псевдо "Білорус".
У програмних документах парті "Русь" йдеться про встановлення з Росією двосторонніх відносин, побудованих виключно на принципах рівності, партнерства та добросусідства. У віддаленому майбутньому побудова конфедеративного об’єднання з державами Східної та Північної Європи, які в силу історичної традиції поділяють цінності, проголошені програмою партії "Русь".
На інформаційному порталі Фонду "Русский мир" є інформація про Партію "Русь" керівником якої є Бережний Юрій Миколайович.
Показово, що призначення Бережного Ю. відбулося з погодження Луганської облдержадміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації.
До свого призначення останній пройшов усі необхідні перевірки. Примітно, що заступником голови Луганської обласної державної адміністрації, до відання якого віднесені питання безпеки та громадського порядку є полковник СБУ Ю. Ю. Клименко.
Нагадаю, що перед загибеллю "Ендрю" Галущенко дав інтерв'ю, в якому розкритикував ідею запуску логістичного центру для жителів окупованих районів Луганської області. За його словами, торгівлею будуть займатися люди, які вже давно контролюють цей бізнес в регіоні.
"Я думаю, це будуть фірми, наближені до пана Юрія Юрійовича . Хто знає, той зрозуміє, про кого я... До пана генерал-лейтенанта. Цих два незмивних говнеца давно тут сидять і все контролюють", - сказав волонтер.
Вимагаю перевірити факт проходження Бережним спецперевірки на момент призначення на посаду. За результатами перевірки скасувати наказ в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака від 28.09.2018 (№ 313-К) про призначення начальником Служби автомобільних доріг у Луганській Юрія Миколайовича Бережного.
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