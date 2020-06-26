Экс-главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении: требуют арестовать за получение взятки
Бывшему главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоне и еще одному чиновнику ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.
Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook. Обвинение просит суд избрать меру пресечения фигурантам в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
По данным правоохранителей, чиновники предложили одному из руководителей органа государственной власти предоставить им 1,8 млн гривен взятки в обмен на то, что его служебной деятельности не будут препятствовать.
Их действия квалифицированы по части 4 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
Также прокуроры САП и детективы НАБУ ходатайствуют об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 12 млн гривен для экс-главы ОГА и 8 млн грн для его сообщника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудники НАБУ 25 июня задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. Перед этим Кабмин согласовал его отставку.
Также был задержан еще один чиновник ОГА. По данным правоохранителей, они требовали взятку в размере 1,8 млн гривен. Первый транш в 100 тысяч гривен был передан в июне и зафиксирован правоохранителями, а задержали чиновников при получении второго транша в размере 250 тысяч гривен.
Президент Владимир Зеленский 26 июня уволил Балоня с должности главы ОГА.