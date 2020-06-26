Экс-главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении: требуют арестовать за получение взятки

Бывшему главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоне и еще одному чиновнику ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook. Обвинение просит суд избрать меру пресечения фигурантам в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

По данным правоохранителей, чиновники предложили одному из руководителей органа государственной власти предоставить им 1,8 млн гривен взятки в обмен на то, что его служебной деятельности не будут препятствовать.

Их действия квалифицированы по части 4 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Также прокуроры САП и детективы НАБУ ходатайствуют об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 12 млн гривен для экс-главы ОГА и 8 млн грн для его сообщника.

Бывшему главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении Facebook САП

Обвинение требует ареста для экс-главы ОГА Facebook САП

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