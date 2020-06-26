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Экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявили подозрение в госизмене

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
2,8 т.
Владимиру Замане объявили подозрение в госизмене

Владимиру Замане объявили подозрение в госизмене

Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане сообщено об изменении подозрения в государственной измене.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора. Его подозревают в снижении обороноспособности Украины, что привело к аннексии Крыма.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 КК України)", – сказано в сообщении.

В ведомстве не уточнили фамилию фигуранта, однако сказано, что он занимал указанную должность в 2012-2014 годах. В этот период начальником Генштаба был Владимир Замана.

По данным следствия, бывший начальник Генерального штаба ВСУ при соучастии с бывшим президентом Украины и двумя бывшими министрами обороны Украины на протяжении 2012-2014 годов целенаправленно снижали обороноспособность Украины.

Это осуществлялось путем сокращения численности ВСУ, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, а также изменения места их дислокации.

Отмечается, что такие действия совершались, в частности, на территории Крыма, что привело к аннексии полуострова.

"Таким образом высокопоставленные чиновники предоставили иностранному государству – Российской Федерации и ее представителям, помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", – подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований вызывало бывшего президента Виктора Януковича на 23 июня, чтобы допросить по делу против Владимира Заманы.

УкраинаОфис генерального прокурора УкраиныГосударственное Бюро РасследованийВооруженные силы УкраиныГенеральный штаб ВСУВиктор Янукович
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  1. /Расследования