Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане сообщено об изменении подозрения в государственной измене.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора. Его подозревают в снижении обороноспособности Украины, что привело к аннексии Крыма.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 КК України)", – сказано в сообщении.

В ведомстве не уточнили фамилию фигуранта, однако сказано, что он занимал указанную должность в 2012-2014 годах. В этот период начальником Генштаба был Владимир Замана.

По данным следствия, бывший начальник Генерального штаба ВСУ при соучастии с бывшим президентом Украины и двумя бывшими министрами обороны Украины на протяжении 2012-2014 годов целенаправленно снижали обороноспособность Украины.

Это осуществлялось путем сокращения численности ВСУ, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, а также изменения места их дислокации.

Отмечается, что такие действия совершались, в частности, на территории Крыма, что привело к аннексии полуострова.

"Таким образом высокопоставленные чиновники предоставили иностранному государству – Российской Федерации и ее представителям, помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", – подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований вызывало бывшего президента Виктора Януковича на 23 июня, чтобы допросить по делу против Владимира Заманы.