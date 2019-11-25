Экс-главарь "ЛНР" пригрозил Украине новым "референдумом": Цимбалюк поставил его на место

Бывший главарь "совета министров ЛНР" Марат Баширов нагло пригрозил Украине проведением в ОРДЛО очередного "референдума" и присоединением Донбасса к России. По его словам, это якобы произойдет, если Киев не будет выполнять требования оккупантов относительно реализации Минских соглашений.

Фрагмент его выступления на пропагандистской конференции показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Псевдореферендум в "ЛНР"

"Нужно аккуратно относиться к разрушению Минских соглашений. Потому что они приведут к гораздо более сложным последствиям для Украины. А эти сложные последствия для Украины могут заключаться в том, что будет проведен еще раз "референдум" о "независимости" или о присоединении к России. И российская сторона уже будет вынуждена реагировать на результаты этого "народного волеизъявления", – нагло высказался пособник оккупантов.

В свою очередь Цимбалюк довольно дерзко ответил ему, напомнив о реальной сути существования псевдореспублик "Л/ДНР", а также о реалиях жизни людей в российской оккупации.

"Напугали ежика сами знаете чем! Они хотят сказать, что если Украина не будет придерживаться российской трактовки Минских соглашений, то они "референдум" проведут? Да вы можете делать что угодно! Если там комендантский час, если там полный контроль со стороны Российской Федерации и подвалы для буйных, то, конечно, вы можете провести "референдум", можете назвать это плебисцитом. Но никто вам помешать, к сожалению, не может", – ответил журналист на угрозы Баширова.

"Потому что это оккупанты, они контролируют территорию. И, кстати, вы нас этим пугаете? Так наоборот, покажите, что вы русских не бросаете! Включайте в состав России, если санкций не боитесь. А, нет, тогда же вопрос автоматически снимется! Вам же эти образования псевдогосударственные нужны, чтобы терзать Украину. Вам плевать на людей в оккупации. Это мы понимаем", – осадил приспешника путинского режима Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк сцепился с Башировым в эфире радио "Эхо Москвы". Поводом стали фейки украинофоба о запрете русского языка в Украине, а также беспочвенные обвинения украинских добровольцев в национализме и фашизме.

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