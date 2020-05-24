Экс-главарь "ДНР" назвал Гиркина психически больным

Экс-главарь террористов "ДНР" Александр Бородай заявил, что одиозный боевик Игорь Гиркин (Стрелков) психически болен, хотя и не признает этого.

В интервью одному из российских пропагандистов, фрагмент которого показал на своем YouTube-канале журналист Денис Казанский, Бородай заявил, что душевный недуг Гиркина развивался длительное время (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я, конечно, знал, что он психически больной, неадекватный человек. Конечно знал. Ну, знал, да, естественно. Я просто хочу напомнить, что вообще такие события – в них лезут не всегда люди психически адекватные", – сказал оккупант.

Бородай и Гиркин

Он добавил, что психическая болезнь Гиркина, судя по всему, передалась ему генетически по наследству.

"Насколько мне известно, она сидела и постепенно развивалась. Я ему когда-то предлагал лечиться в свое время. Еще до всех этих событий, году в 2012. Предлагал найти психиатра, но он отказался, потому что не признает факта своей неадекватности", – рассказал Бородай.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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