"Где русский язык – там Россия!" Экс-главарь "ДНР" дерзко пригрозил Украине

Если Украина и остальные постсоветские страны не поддержат концепцию "русского мира", им грозит реализация плана ирредентизма – полного поглощения Российской Федерацией.

Такую наглую угрозу территориальной целостности суверенных государств изложил на своем Telegram-канале один из первых главарей террористов "ДНР" Александр Казаков.

"Нашим ближним и дальним соседям. Информация для размышления. Многолетняя истерика со стороны Киева (а до этого прибалтийских государств) по поводу "русского мира" и того, что именно этот концепт является основанием для якобы агрессивной политики России в ближнем зарубежье, привела к тому, что сегодняшняя внешняя политика России стала восприниматься искаженно как нашими ближними, так и дальними соседями. Многие из них – под давлением украинской и западной пропаганды – стали видеть в концепте "русского мира" скрытую агрессию со стороны Москвы. Это – ошибка и следствие исторической неграмотности", – возмутился оккупант.

Он упрекнул Украину в том, что она якобы не различает концепцию "русского мира" и движение итальянского ирредентизма, которое базировалось на идее объединения итальянского народа в единое итальянское государство под лозунгом "где итальянский язык – там Италия".

"Теперь понимаете разницу? Представьте себе российский ирредентизм с лозунгом "где русский язык – там Россия". И это при констатации непреложного факта, что русский народ является самым многочисленным разделенным народом в мире. Вот такого движения надо бояться нашим ближним и дальним соседям", – нагло пригрозил Казаков.

"Русский мир" "Информационное сопротивление"

Он добавил, что "русский мир" на самом деле якобы является "мягкой силой", цель которой страна-агрессор видит в двух принципиальных для нее вещах.

"Россия просто хочет поддерживать устойчивые связи со своими соотечественниками, чтобы они могли, при желании, сохранить свою идентичность и родной язык, то есть остаться в лоне русской культуры, независимо от страны пребывания/проживания; и защитить своих соотечественников в том случае, если власти страны их пребывания/проживания их притесняют, будь то по части языка, культуры, исторической памяти или веры", – повторил он традиционное оправдание российской агрессии со стороны Кремля.

Казаков подчеркнул, что Россия якобы предупреждает всех своих соседей: если они не будут устраивать "геноцид" русского населения, то страна-агрессор будет ограничиваться только поддержкой его гуманитарных потребностей в других государствах.

"Вывод: все страны бывшего СССР, а также другие ближние и дальние соседи должны всеми силами поддерживать концепцию (и соответствующие практики) "русского мира". Хотя бы из чувства самосохранения. Чтобы Россия не перешла от концепции "русского мира" к ирредентизму", – нагло подытожил террорист, завершив свой спич прямой угрозой оккупации сразу нескольких стран.

Александр Казаков EADaily

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире пропагандистского российского телевидения выступили предатели Украины, перешедшие воевать на сторону врага, которые призвали к миру с оккупантами и безосновательно обвинили ВСУ в военных преступлениях. Среди них засветился и скандально известный Александр Мединский. Он призвал защитников Украины пожать руки террористам "ДНР".

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