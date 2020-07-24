Экс-глава УБОПа назвал спектаклями минирования и захваты заложников в Украине

Кур назвал причины звонков о минировании и захват заложников в Украине.

Звонки о минировании и попытки захвата заложников, которые участились в Украине, похожи просто на спектакли, поскольку настоящий террорист действует тихо и профессионально.

Об этом в комментарии "Гордону" заявил организатор и бывший руководитель управления криминальной разведки ГУ по борьбе с организованной преступностью МВД, почетный член International Police Association Валерий Кур.

"Он (злоумышленник. – Ред.) никого не предупредит, ведь его задача – нанести ущерб. У нас же 90% звонков о минировании имеют какой-то умысел, и большая часть сообщений поступает из-за пределов Украины. Значит, есть еще задача – дестабилизация и хаос в стране", – убежден экс-глава УБОПа.

Причиной террористической активности в Украине он назвал комплекс обстоятельств, среди которых – общая неспокойная обстановка в мире, война на Донбассе и недоработка правоохранительных органов. Помимо этого, по его мнению, на последних событиях сказался передел сфер влияния в стране и деятельность внешних сил.

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"Никто не отменял классический принцип марксизма-ленинизма: чем хуже, тем лучше. За большие средства, поступающие извне, создаются группы маргиналов. По команде они шатают улицу, устраивают конфликтные ситуации, драки. Начинают "пробивать" наше государство, во-первых, чтобы посмотреть, как общество отреагирует, а во-вторых, чтобы манипулировать", – пояснил он.

Кур считает, что таким образом кто-то пытается "оказать давление на гаранта и общество". Также он предполагает, что в расшатывании ситуации в нашей стране могут быть заинтересованы как внешние, так и внутренние враги.

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"Здесь сходятся интересы у внешнего врага и внутренних сил, которые стараются из всего происходящего извлечь для себя выгоду. Даже если в событиях нет прямого участия агрессора, он так или иначе использует наши ошибки, состояние нашего общества, подогревает негативные тенденции. Это обычная стратегия врагов Украины", – пояснил экс-глава УБОПа.

Он отметил, что места лишения свободы контролируются авторитетами, которые часто работают не только на внешних, но и на внутренних, действующих в Украине врагов.

"Значит, они знают категорию лиц, склонных к насилию, и в нужный момент могут помочь им – поддержать материально или психологически, идейно подтолкнуть", – рассказал Кур.

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