Экс-глава УБОПа назвал главную ошибку МВД в ситуации с заложниками в Луцке

Главной ошибкой правоохранительных органов Украины, а в частности Министрества внутренних дел в ситуации с захватом автобуса с заложниками в Луцке было избрание переговорщиком не той человека.

Об этом заявил организатор и бывший руководитель управления криминальной разведки ГУ по борьбе с организованной преступностью МВД, почетный член International Police Association Валерий Кур. Мнением он поделился в комментарии "Гордону".

По мнению эксперта, в общем во многих последних уголовных событиях в Украине есть доля вины правоохранительных органов, а прежде всего – Министерства внутренних дел.

"Оно (МВД. – Ред.) использует моменты сильного напряжения, манипулирует сознанием общества и, где надо, пугает, усиливает напряжение, а где надо – снимает", – убежден он.

Экс-глава УБОПа привел пример ситуации в Луцке, когда террорист выдвинул очень неадекватные созданной опасности требования, из-за чего нужна была "игра и комбинация".

"Профессиональные переговорщики могли с этим справиться. А мы увидели в роли переговорщика одного из самых важных руководителей – первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля. Да, он профессионал, способный организовывать работу тысяч подчиненных и обеспечить раскрытие сотен подобных преступлений. Ради чего он подвергал свою жизнь опасности? Передать две упаковки воды и посмотреть, что происходит в автобусе?" – поинтересовался Кур.

Он также отметил тот факт, что во время операции по освобождению заложников в Луцке была создана ситуация, когда неоправданно подвергалась угрозе жизнь высшего полицейского чиновника. При этом через несколько дней аналогичную ошибку правоохранители допустили и в ситуации в Полтаве.

"Теперь представьте, что тот неуравновешенный человек, захвативший автобус, убил большого руководителя. То есть ситуация была создана умышленно и лишь для того, чтобы показать обществу: смотрите, только полиция способна с этим справиться. Зачем тогда мы, налогоплательщики, потратили столько денег на создание службы переговорщиков..." – передал возмущение украинского общества Кур после событий в Луцке.

Эксперт подчеркнул, что в итоге многие люди, следившие за ними, посчитали все произошедшее там инсценировкой. И действительно, добавил бывший руководитель УБОПа, к полиции в украинцев осталось много вопросов.

"Почему не к СБУ? Да потому, что они не афишируют свою работу, у них нет показушности – они под камеры не лезут. Значит, работа ведется. А на виду те, кто старается везде отметиться, сфотографироваться, из всего извлечь выгоду", – резюмировал Кур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Валери Кур заявил, что звонки о минировании и попытки захвата заложников, которые участились в Украине, похожи на спектакли, поскольку настоящий террорист действует тихо и профессионально.