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Экс-глава ЦРУ предложил Украине оружие против России

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Украина сможет остановить агрессию России на Донбассе, если попросит у США высокоточные ракеты и сложные системы косвенного огня.

Такое мнение выразил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью "НВ", ответив на вопрос, какие виды вооружения и технологии стоит попросить у Америки, исходя из оценки современного арсенала РФ.

Оружие против агрессии России

Оружие против агрессии России

"Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет", – пояснил Петреус.

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Он напомнил, что оружие будет эффективным только в том случае, если окажется в надежных руках. Более того, он считает, что в ВСУ нужно провести реформу.

Девид Петреус

Девид Петреус

НВ

"Поэтому я продолжаю настаивать на важности реформы персонала в украинской армии. То, как украинская армия, которая не воевала десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии русских. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год.

21 июня палата представителей США одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов помощи.

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Темы
Война на ДонбассеВоенная помощь Украине
Место
Украина
Тег
военная техника
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Н Олег
Н Олег
вот пока пендос ходит на работу в госдеп или там цру -- кажется вполне вменяемым, говорит разумные вещи ..... ну стоит уволиться -- выясняется, что на ответственном посту служил олигофрен или параноидальный шизофреник .... аж страшно становится ... но тока не укро-пропог@ндонам -- те радостно возбуждаются -- не мы одни такие шизанутые ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я так понимаю, у США есть высокоточные ракеты. Тогда возникает вопрос, почему они сами не хотят применить их против России? Тут два варианта, либо у них руки не надёжные, либо им просто х0хлов не жалко.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Попросить то можно всё что угодно..даже атомную бомбу..Дадут ли дурачкам...))
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