Экс-глава ЦРУ предложил Украине оружие против России

Украина сможет остановить агрессию России на Донбассе, если попросит у США высокоточные ракеты и сложные системы косвенного огня.

Такое мнение выразил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью "НВ", ответив на вопрос, какие виды вооружения и технологии стоит попросить у Америки, исходя из оценки современного арсенала РФ.

Оружие против агрессии России

"Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет", – пояснил Петреус.

Он напомнил, что оружие будет эффективным только в том случае, если окажется в надежных руках. Более того, он считает, что в ВСУ нужно провести реформу.

Девид Петреус НВ

"Поэтому я продолжаю настаивать на важности реформы персонала в украинской армии. То, как украинская армия, которая не воевала десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии русских. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год.

21 июня палата представителей США одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов помощи.

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