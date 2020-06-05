Экс-генсек НАТО сказал, как закончить войну на Донбассе и вернуть Крым

Прекратить войну на Донбассе может лишь глава страны-агрессора Владимир Путин, а Запад должен и дальше оказывать на него давление.

С таким заявлением выступил бывший генсек НАТО, датский политик Андрес Фог Расмуссен в рамках телемарафона "Мир и война", передает НВ.

"Если Украина прекратит войну, то Украина больше не будет. Если Путин прекратит войну, то больше не будет войны. И это так и есть. Так просто. Любой, кто любит свободу, должен поддерживать Украину. Потому что поддержка для Украины – это поддержка нашей собственной свободы, и наша работа – изменить расчеты Путина с помощью единого языка, который он понимает.

Это язык силы. Если мы будем предоставлять Путину какое-то послабление, то это только поощрять его и других автократов подавлять и осуществлять агрессию", – заявил он.

Андерс Фог Расмуссен eadaily.com

Расмуссен напомнил о судьбе Эстонии, Латвии и Литвы, которые в прошлом веке также были аннексированы Россией.

"Через 75 лет после того, как мы получили большую победу против тирании, борьба за свободу самом деле только началась", – добавил политик, призвав США и Европу "стоять всегда вместе".

Владимир Путин. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников призвал подписантов Будапештского меморандума помочь Украине в борьбе против России.