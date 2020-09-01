Экс-гендиректора "Укроборонпрома" заподозрили в сокрытии квартиры за $700 тысяч

Экс-гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина уличили в незадекларуванни четырехкомнатной квартиры стоимостью $700 тысяч в Киеве, которая принадлежит его гражданской жене Ольге Курчинской.

Хотя в целом в течение последних пяти лет работы в госконцерне в своих декларациях чиновник указывал, что вообще не имеет ни жены, ни детей, а живет у родителей или арендованном доме. Об этом говорится в расследовании программы "Наші Гроші" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что осенью 2019 года НАБУ вместе с САП сообщили Букину о подозрении в недостоверным декларировании. В частности, следствие установило, что экс-гендиректор оборонного концерна не задекларировал доходы, недвижимость и автомобили, которые были собственностью его гражданской жены.

Расследователи выяснили, что речь идет об Ольге Курчинской и ее четырехкомнатной квартире в столичной новостройке, расположенной по адресу Механизаторов (Шаповала), 2. Известно, что апартаменты площадью 170 кв. м. женщина получила в собственность в 2015 году по договору дарения.

Предполагаемая квартира семьи Букина

В то же время бывшая гражданская жена экс-владельца квартиры Оксана Левченко говорит, что перед этим Курчинская вместе с Букиным и двумя детьми полгода арендовали это помещение. По ее словам, они жили семьей, Букина Курчинская называла гражданским мужем, одного из детей – их общим сыном.

Подчеркивается, что и в договор аренды были вписаны данные всей семьи, а расплачивался за аренду (на год вперед) сам Букин. Левченко уверяет, что даже чинить электронику в доме якобы приходили рабочие с ГК "Укрспецэкспорт" (компания из структуры концерна УОП, которую Букин возглавлял в 2015-2018 годах).

Четырехкомнатную квартиру Букиным "подарили"

"Осенью 2015 года арендаторы согласились выкупить квартиру. Цену согласовали около $700 тыс. – более 300 тысяч стоила сама квартира в новостройке и столько же, утверждает Левченко, она вложила в ремонт, мебель и технику. Однако процесс затягивался, поскольку Оксана хотела официальной продажи, а "покупатели" предлагали оформить передачу права собственности в силу договора дарения", – говорится в сообщении.

Договор дарения

Журналисты подчеркивают, что ни Курчинская, ни эта квартира, ни расходы на ее аренду не фигурировали в декларации Букина как за 2015-й, так и в последующие годы. Нет там данных и о земле и еще двух авто жены, и оформленной через дарственную квартиры дочери по улице Грушевского.

"Единственное, что Букин все же задекларировал уже после объявления подозрения – это сына, по данным программы и следствия – общего с Курчинской. Букин комментировать эту историю отказался, поскольку продолжается суд (расследование завершено, дело передано в суд, заседание назначено на сентябрь)", – констатируют расследователи.

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