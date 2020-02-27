Экс-чиновник Минобороны присвоил сотни тысяч из госбюджета: что ему светит

Бывшего исполняющего обязанности директора госпредприятия Минобороны обвинили в присвоении более 600 тысяч гривен и завладении жильем, на строительство которого были выделены эти государственные средства.

Отмечается, что в настоящее время он является заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 и ч. 5 ст. 191 УК Украины, ему сообщили следователи ГБР, передает Офис генпрокурора.

По версии следствия, экс-чиновник может быть причастен к присвоению закупленных за деньги государственного предприятия товарно-материальных ценностей на сумму свыше 130 тыс. грн.

Экс-чиновник ГП Минобороны подозревается в присвоении более 600 тыс. Грн

Кроме этого, будучи и. о. директора госпредприятия, которое выступало генеральным подрядчиком по строительству жилого дома для военнослужащих в одном из областных центров, он под видом получения беспроцентного финансового займа от ГП, смог завладеть еще 482 тыс. грн.

Сейчас в деле экс-чиновника продолжается досудебное расследование, в суд уже подано ходатайство о применении в отношении указанного лица меры пресечения в виде содержания под стражей.

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