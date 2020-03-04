Экс-боец ВСУ предал Украину и сдавал России военные тайны. Фото

Контрразведка СБУ задержала бывшего военного ВСУ, который предал Украину и возглавил агентурную сеть ГУ Генштаба ВС РФ.

Предателя задержали при пересечении границы, сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач. Контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированные территории Луганщины. Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах ВСУ, которые дислоцируются на Волыни", – говорится в сообщении.

СБУ задержала предателя Украины СБУ

В СБУ отметили, что предатель привлек к выполнению разведывательных задач еще троих украинцев.

"Они имели возможность собирать актуальные сведения по обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения", – отметили в спецслужбе.

Бывший военный работал на Россию СБУ

Кроме того члены агентурной российской сети передавали информацию в отношении участников АТО/ООС на востоке Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

СБУ задержала предателя Украины СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, двух интернет-агитаторов, которые призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности Украины, СБУ выявила в Одессе и Запорожье.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!