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4 марта • обновлено в 15:52
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Экс-боец ВСУ предал Украину и сдавал России военные тайны. Фото

2.7т
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Контрразведка СБУ задержала бывшего военного ВСУ, который предал Украину и возглавил агентурную сеть ГУ Генштаба ВС РФ.

Предателя задержали при пересечении границы, сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач. Контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированные территории Луганщины. Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах ВСУ, которые дислоцируются на Волыни", – говорится в сообщении.

СБУ задержала предателя Украины

СБУ задержала предателя Украины

СБУ

В СБУ отметили, что предатель привлек к выполнению разведывательных задач еще троих украинцев.

"Они имели возможность собирать актуальные сведения по обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения", – отметили в спецслужбе.

Бывший военный работал на Россию

Бывший военный работал на Россию

СБУ

Кроме того члены агентурной российской сети передавали информацию в отношении участников АТО/ООС на востоке Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

СБУ задержала предателя Украины

СБУ задержала предателя Украины

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, двух интернет-агитаторов, которые призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности Украины, СБУ выявила в Одессе и Запорожье.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор Служба безопасности Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять кклоф на ккалоф будут Путин с ЗЕ менять...)))
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0
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
выкупят за xoxлообcсосов
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1
1
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
У него нашли паспорт, военный билет, а так же подписка о сотрудничестве.?)
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4
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Pyankovsky Alexey, ещё визитка Путина
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0
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Pyankovsky Alexey, талоны на питание, подписанные лично Герасимовым.
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1
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