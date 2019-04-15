Экс-боец АТО разбил кувалдой более 20 автомобилей: фото ЧП

На Днепропетровщине в селе Терновка экс-боец АТО на Донбассе разбил более 20 автомобилей.

Как выяснилось, 27-летний местный житель кувалдой увечил автомобили попадавшиеся на его пути. Бил стекла в окнах, разбивал фары и капоты, передает "Первый Павлоградский".

Как утверждают соседи, у мужчины в последнее время наблюдались психические расстройства.

В настоящее время в полицию продолжают обращаться пострадавшие. Общие убытки автовладельцев уже исчисляются сотнями тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, произошло масштабное ДТП, в котором было повреждено более 20 автомобилей. В ходе аварии травмы получили несколько человек.

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