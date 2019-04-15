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Экс-боец АТО разбил кувалдой более 20 автомобилей: фото ЧП

6.9тЧитать материал на украинском

На Днепропетровщине в селе Терновка экс-боец АТО на Донбассе разбил более 20 автомобилей.

Как выяснилось, 27-летний местный житель кувалдой увечил автомобили попадавшиеся на его пути. Бил стекла в окнах, разбивал фары и капоты, передает "Первый Павлоградский".

Как утверждают соседи, у мужчины в последнее время наблюдались психические расстройства.

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Экс-боец АТО разбил кувалдой более 20 автомобилей: фото ЧП

В настоящее время в полицию продолжают обращаться пострадавшие. Общие убытки автовладельцев уже исчисляются сотнями тысяч гривен.

Экс-боец АТО разбил кувалдой более 20 автомобилей: фото ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, произошло масштабное ДТП, в котором было повреждено более 20 автомобилей. В ходе аварии травмы получили несколько человек.

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Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
АТО на Донбассе
Место
УкраинаДнепр
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Эххх! "Раззудись, плечо, Размахнись рука! Ты пахни в лицо Ветер с полудня!" ©
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Кречко Эд
Кречко Эд
Вот до чего доводит колоссальный разрыв между бедными и богатыми.. Печально.. Но нищета большинства людей в Украине сказалась на результат первого тура.. Не помогли кондитеру ни безвиз..ни вера ни армия..
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