Экологов Днепра подозревают в участии в заказной кампании против отдельных предприятий – СМИ

На сайте днепровской экологической организации Save Dnipro представлены ссылки на онлайн наблюдения только по двум промышленными объектами города – Приднепровской ТЭС и Днепровского металлургического завода.

Хотя в городе и регионе находятся еще около 500 промышленных предприятий, сообщает программа "Особый взгляд" на 5 канале.

При этом, по данным журналистов, атмосферные выбросы в Днепре в течение четырех лет уменьшились почти на 50 процентов. Если в 2016-м было 80 000 тонн, то сейчас – 45 000. Но несмотря на это, публикаций о негативе от предприятий за авторством коллектива Save Dnipro стало только больше.

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, экологи могут использоваться политиками для давления на бизнес и получения выгоды.

"Очень часто различные экологические организации финансируются различными конкурирующими финансово-промышленными группами или политическими группами и, таким образом, используются не столько как борцы за чистоту экологии, а как орудие против оппонента, против предприятия оппонента, против политической силы, политиков оппонента, поэтому здесь надо различать настоящую борьбу за чистоту экологии от борьбы на заказ против конкурента", – заявил Новак.

Как сообщалось ранее, муж руководительницы Save Dnipro Ирины Черныш – Владимир Косюга подозревается правоохранительными органами Украины в самовольном захвате прибрежного земельного участка у реки Шиянки, а также в умышленном уклонении выполнения решения Самарского районного суда города Днепр по поводу освобождения самовольно занятого земельного участка размером более 1500 квадратных метров.

В программе приведена и позиция самой Ирины Черныш, по словам которой Приднепровская ТЭС и ДМЗ, являются основными загрязнителями в регионе.

"Это два главных загрязнителя. Как я уже отметила, Приднепровская ТЭС – это около 80 процентов и металлургический завод. У нас у всех есть дети, мы все их здесь растим, поэтому проблема загрязнения и болезней детей стала очень насущной для нас", – заявила Черныш.

В материале также указывается, что промышленные города Украины – это места с наибольшей концентрацией экологических организаций.

В днепровском регионе производят пятую часть (480 млрд гривен в 2018 году) всей реализованной промышленной продукции Украины. По этому показателю область занимает первое место в Украине.

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