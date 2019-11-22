Кораблекрушение танкера в Одессе: появились детали и шокирующее видео с дрона

Танкер "Делфи" под молдавским флагом, попавший в сильный шторм у берегов Одессы, по состоянию на 14:00 пятницы, 22 ноября, почти затонул.

Из пробоины на судне вытекает горючее, загрязняя море и побережье. Соответствующее видео разместил в Facebook одессит Вячеслав Грубый, заснявший ЧП с воздуха с помощью дрона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По словам очевидцев, на побережье чувствуется очень сильный запах нефтепродуктов.

У берегов Одессы затонул танкер 7 канал

В 13:30 началась принудительная эвакуация экипажа судна.

Ранее экипаж отказывался эвакуироваться по требованию судовладельца из Великобритании, однако специальный оперативный штаб, развернутый прямо на берегу моря, решил, что медлить нельзя, так как корабль уже практически лег на борт.

В 14:00 двоих моряков затонувшего судна спасли и доставили на берег. Всего в экипаже три человека, все – граждане Украины.

Спасение моряков с затонувшего танкера Думская

Спасение моряков с затонувшего танкера Думская

Спасение моряков с затонувшего танкера Думская

У берегов Одессы затонул танкер

У берегов Одессы затонул танкер Facebook Вячеслава Грубого (скриншот видео)

У берегов Одессы затонул танкер Facebook Вячеслава Грубого (скриншот видео)

У берегов Одессы затонул танкер Facebook Вячеслава Грубого (скриншот видео)

У берегов Одессы затонул танкер Facebook Вячеслава Грубого (скриншот видео)

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