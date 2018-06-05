Экологическая катастрофа: Тука назвал три угрозы для Донбасса

Оккупированные районы Донбасса ожидает проседание почвы и отравление воды в случае, если из подтопленных шахт не откачают жидкость.

Такое заявление в эфире программы "Сейчас уже" на "Громадськом" сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, объяснив, какую угрозу это несет.

"Во-первых, это подъем грунтовых вод. Это подтопления территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой", - рассказал он.

По словам Туки, второй опасностью является возможность проседания почв. Это, в свою очередь, приведет к разрушению фундаментов и инфраструктуры.

"И третий сегмент этого неприятного опасного круга попадания загрязненных шахтных вод. Они чрезвычайно загрязнены химическими веществами. Попадание этих вод в те реки и озера, из которых осуществляются водозабор для использования в качестве питьевых вод", - подчеркнул Тука.

Он отметил, что на подконтрольной Украины территории ведется постоянная работа в сотрудничестве с Министерством экологии и Министерством угольной промышленности и энергетики для преодоления экологических угроз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал, что в Донецке просела почва на 20-25 сантиметров. Кроме того, украинцев предупредили, что Донбасс из-за затопления шахт может превратиться в болото.