Мгновенное отравление: Кабмин предупредил о скорых катастрофах на Донбассе

Действия российских оккупационных войск и террористов на Донбассе привели к появлению трех серьезных угроз, которые могут спровоцировать экологическую катастрофу в ОРДЛО.

О них ObozTV рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Министр заверил, что их ведомство постоянно мониторит экологическую ситуацию как на оккупированных территориях, так и в районе линии столкновения.

"Например, есть такое предприятие: "Стирол". Это химзавод в Горловке. Там хранятся очень опасные вещества, которые до сих пор не утилизированы. А они в металлических контейнерах, у которых уже очень тонкие стенки, из-за того что прошло много времени. Но никто об этом не заботится и это создает большую угрозу для местных жителей", – заявил Черныш.

Кроме того министр напомнил об объекте "Кливаж", который также находится на оккупированной территории. "Кливаж" – это место тестового подземного ядерного взрыва, организованного Советским Союзом. Он был произведен в шахте, с целью уменьшить угрозу выбросов метана. В результате на месте взрыва образовалась "стеклянная колба" сухой консервации.

"Если не откачивать воду из сопредельных шахт, то она может попасть туда и вынести радиоактивные вещества на поверхность. Они пойдут по бассейнам и подземным водотокам. И тяжело предусмотреть, где они всплывут в итоге", – предупредил он.

Также сохраняется опасность отравления водоемов ОРДЛО шахтными отходами, добавил Черныш. Он напомнил, что шахты на оккупированных территориях прекращают функционировать и откачивать воду. В результате минерализованные шахтные воды попадают в водоемы.

"У нас есть результаты мониторинга по отдельным водоемам Донецка. И там превышение в поверхностных водах и по сульфатам, и по другим вредным веществам в городе Донецк, больше, чем мы ожидали. И больше, чем показывали замеры до оккупации. То есть, это означает, что они не контролируют процессы по шахтным водам. Это означает, что остановлена откачка. Результатом может быть резкое, мгновенное отравление, даже с летальными последствиями. А может быть "медленный" ущерб всем, кто употребляет такую воду", – подвел итог министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В "ДНР" заявили, что Украина планирует осуществить химическую атаку на оккупированные территории, с помощью диверсии на заводе "Стирол".

Террористы утверждали, что химатаку ВСУ готовят при участии военнослужащих Великобритании.

В украинской разведке прояснили ситуацию, уточнив: подобными заявлениями террористы прикрывают собственные планы по взрыву на "Стироле", который может привести к крупномасштабной экологической катастрофе в ОРДЛО.

Совфед РФ поспешил откреститься от планов по химической атаке, утверждая, что информация украинских разведслужб "нелепа".

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