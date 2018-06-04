Экологическая катастрофа: Донецк начал проваливаться под землю

На территории оккупированного Донецка зафиксировано проседание почвы на 20-25 сантиметров.

Об этом заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, сообщает Укринформ.

"Территория Донецка: здесь мы фиксируем проседания почв на 20 -25 см - мы это видим путем спутникового мониторинга. И это значит, что фактически проваливается поверхность города Донецк", - заявил он.

По словам экспертов, просадки грунтов связано с тем, что шахтная вода не откачивается и "это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленности".

Он также отметил, что всего в отчете речь идет об около 200 объектах на востоке Украины, которые несут риски для местного населения.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Донецке возникла новая проблема.