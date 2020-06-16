Экоактивисты проигнорировали пожары в Чернобыле, потому что за это не платили - политолог

Пожары в Чернобыльской зоне и других регионах Украины стали настоящей экологической катастрофой. Но большинство экоактивистов не обратили на них внимания. Ведь за митинги по поводу пожаров "профессиональным активистам" никто не платил.

В этом убежден политолог Андрей Вигиринський, мнение которого приводит 24 канал.

"В Украине материальные проблемы касаются минимум 60% граждан. Поэтому высокие материи – глобальное потепление, изменение климата, озоновые дыры проходят мимо. В частности, в случае лесных пожаров в Чернобыльской зоне денег на протесты никто не выделял. Соответственно, никто не выходил на акции. Хотя с глобальной точки зрения проблема таких пожаров может объединить несколько областей. Леса – легкие Украины. Поэтому очень важны вопросы санитарной вырубки леса, укрепления почвы, противопожарных мероприятий", – убежден Вигиринский.

Эксперт отметил, что в последнее время в Украине приобрела популярность деятельность на оплачиваемой основе – "активист по всем вопросам". Такие активисты, по словам Вигиринского, за деньги участвуют во всех возможных акциях – и по приватизации земли, и по растаможиванию евроблях, и по экологии.

"У украинцев нет морально-психологической дилеммы по поводу экологии. Она появляется тогда, когда есть финансовая заинтересованность. И в этот момент активист становится наемным работником. Ему определяют конкретный вектор работы: загрязненность водоема, воздуха, зеленая энергетика... И вперед!" – отметил политолог.

Он резюмировал: некоторые так называемые "экоактивисты" регулярно используют тему охраны окружающей среды для собственного обогащения или решения политических вопросов. В целом же экотематика активно используется, в том числе, в политической борьбе.