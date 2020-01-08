"Экипаж не погибает, они идут в небо!" Опубликованы фото украинцев со злополучного самолета МАУ

В сети показали, как выглядели девять членов экипажа рейса PS752 самолета МАУ, которые трагически погибли в результате авиакатастрофы утром 8 января под Тегераном (Иран).
Фото украинцев в одном посте на своей странице в Facebook собрал советник Министра МВД в Министерстве внутренних дел Евгений Терехов.
"Экипаж не погибает, они идут в небо! Светлая память", – написал он.
Украинцы погибли в авиакатастрофе в иранском Тегеране
Facebook/Евгений Терехов
В частности, в катастрофе погибли трое пилотов: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич.
Погибшие украинцы
Facebook/Евгений Терехов
А также шесть бортпроводников: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.
Погибшие украинцы
Facebook/Евгений Терехов
Погибшие украинцы
Facebook/Евгений Терехов
Погибшие украинцы
Facebook/Евгений Терехов
Погибшие украинцы
Facebook/Евгений Терехов
Погибшие украинцы
Facebook/Евгений Терехов
Погибшие украинцы
Facebook/Евгений Терехов
Погибшие украинцы
Facebook/Евгений Терехов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинский. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовала полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две Украинская – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальная.
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