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8 января • обновлено в 16:36
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"Экипаж не погибает, они идут в небо!" Опубликованы фото украинцев со злополучного самолета МАУ

2.4т
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В сети показали, как выглядели девять членов экипажа рейса PS752 самолета МАУ, которые трагически погибли в результате авиакатастрофы утром 8 января под Тегераном (Иран).

Фото украинцев в одном посте на своей странице в Facebook собрал советник Министра МВД в Министерстве внутренних дел Евгений Терехов.

"Экипаж не погибает, они идут в небо! Светлая память", – написал он.

Украинцы погибли в авиакатастрофе в иранском Тегеране

Украинцы погибли в авиакатастрофе в иранском Тегеране

Facebook/Евгений Терехов

В частности, в катастрофе погибли трое пилотов: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич.

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

Facebook/Евгений Терехов

А также шесть бортпроводников: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

Facebook/Евгений Терехов

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

Facebook/Евгений Терехов

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

Facebook/Евгений Терехов

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

Facebook/Евгений Терехов

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

Facebook/Евгений Терехов

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

Facebook/Евгений Терехов

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

Facebook/Евгений Терехов

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Автор
Марта Рок
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
фотографии МАУ Авиакатастрофа
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