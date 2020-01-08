"Экипаж был опытным": эксперт оценил авиакатастрофу МАУ в Иране

У разбившегося в Иране самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ был опытный экипаж, однако он не смог предотвратить авиакатастрофу.

Об этом в эфире ObozTV рассказал начальник школы летчиков-испытателей Михаил Лампик, комментируя возможные причины трагедии. По его словам, версию об уничтожении самолета пока не стоит исключать.

"Меня волнует то, что экипаж был опытным, насколько я знаю. Нигде в СМИ нет доклада экипажа. Если бы это был отказ двигателя, что является вероятной причиной, они должны были доложить. Или что-то им помешало доложить", – отметил Лампик.

"Нельзя исключать ситуацию, когда самолет мог быть сбит, но это на 100% нельзя принимать. Надо дождаться результатов расследования черных ящиков, посмотреть записи разговоров экипажа в кабине, они тоже должны сохраниться. Только после этого можно делать какие-то выводы", – подчеркнул он.

По словам эксперта, ракеты и беспилотники на этих высотах летают, "но сказать, что именно они стали причиной катастрофы, мы сейчас не имеем права".

"Много факторов совпадает – там есть военный конфликт, но нельзя на 100% сказать, что он был сбит… Надо найти записи разговоров экипажа... Если сохранились неплохо, то через пару дней мы будем иметь какие-то результаты", – добавил Лампик.

t.me/lentachold

t.me/lentachold

t.me/lentachold

t.me/lentachold

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