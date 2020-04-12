Ехала с бутылкой: появились возмутительные детали ДТП со "скорой" в Харькове

Девушка-водитель Daewoo Sens, которая 10 апреля под Харьковом устроила смертельную аварию, протаранив карету скорой помощи, вероятно, находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, между сидений в салоне ее авто следователи изъяли бутылку со спиртным. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, зеленый Daewoo Sens пошел на обгон и на встречной на большой скорости лоб в лоб протаранил скорую. Удар был такой силы, что от обеих автомобилей остался лом – кузов скорой сорвало с рамы, совершенно разбило и переднюю часть легковушки, отбросив машину на обочину.

ДТП под Харьковом

Девушка-водитель легкового автомобиля и ее пассажир (мужчина) погибли на месте. Так же и водитель скорой – 55-летний Александр Климов.

"Два года работал, водитель первого класса. Нареканий никогда не было. Исполнял свои обязанности на отлично", – рассказал о погибшем заместитель директора харьковского центра экстренной медицинской помощи Юрий Подзолков.

Погибший водитель "скорой" Telegram/Харьков 1654

Чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось разрезать разбитые авто. Удар пробил бак скорой – топливо разлилось вокруг, его смывали пеной.

Также известно, что в салоне медицинского авто ехало двое санитаров и фельдшер. С области в харьковскую больницу они везли пациентку, которая имеет психические расстройства. Всех их с различными травмами госпитализировали.

Telegram/Харьков 1654

По словам директора харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, у пострадавшего фельдшера экстракция зубов, перелом скулы, перелом отростка позвоночника, а также многочисленные ушибы и поражения мягких тканей. К счастью, угрозы для жизни ни одного из травмированных пациентов нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове на Окружной дороге 10 апреля случилась серьезная ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которой погибли три человека.