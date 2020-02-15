Украинские заробитчане погибли в России: OBOZREVATEL выяснил страшные детали трагедии

Авария, которая унесла жизни восьми украинцев в России, произошла по вине нашего земляка. Такую версию озвучили в полиции Псковской области, где случилась автокатастрофа. Говорят, что водитель микроавтобуса превысил скорость.

Мы выяснили, что единственная женщина – Надежда Попович – ехала к мужу и сыну на праздник. А пассажиров везли в переделанном под пассажирский грузовике. Поэтому безопасность людей оказалась под большим вопросом. О том, кто был в том злосчастном автомобиле и что известно про погибших – читайте в материале OBOZREVATEL.

Виновен украинский водитель?

В полиции Псковской области озвучили предварительную версию гибели восьми украинцев – в ночь на 13 февраля они разбились в аварии, которая произошла в Псковской области на трассе Санкт-Петербург — Невель. "Мерседес", в котором на заработки ехали жители Закарпатья, влетел на повороте в фуру. Выжить удалось только одному из водителей, 38-летнему Михаилу Зеленчуку из Рахова – он спал на заднем сидении. Сейчас украинец находится в больнице городка Великие Луки. Его напарник, Михаил Гайналий, погиб.

"По версии следствия, водитель "Мерседеса" на закругленном участке автодороги выбрал небезопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом", – рассказали местным журналистам в полиции Псковской области.

Газета "Вперед"

Авария случилась в районе села Рудо Пустошкинского района. Поворот, говорят жители района, крайне опасен и унес не одну жизнь. "Именно в этом месте на моей памяти было три аварии. Это четвёртая. Место – плюс-минус 10 метров", – говорит местная жительница Валентина Кузнецова.

Ехали на переделанном автобусе

Удар при столкновении был такой силы, что микроавтобус и грузовик "Вольво" превратились в груды металлолома. Пользователи соцсетей обратили внимание, что владелец "Мерседеса" Михаил Зеленюк хвастается, что любит ездить на большой скорости – на странице есть фото спидометра, где стрелка показывала 140 км.

Facebook / Михаил Зеленчук

Поэтому, уточняют, обстоятельства аварии вызывают море вопросов. Например, почему он возит людей в грузовом бусе? Почему зимой шины с критически изношенным протектором? "Еще на других фото видно, что бус – колхозный конструктор, сваренный кривыми руками по кузовным частям разного цвета, наскоро закрашен. И почему такой шрот возит людей?" – пишут в соцсетях.

Газета "Вперед"

А вот автоэксперты подтвердили – микроавтобус действительно переоборудован из грузового под пассажирский. И перевозки в таких авто сложно назвать безопасными.

"Зачастую автоперевозчики используют на маршрутах микроавтобусы, переделанные кустарным способом из грузовых фургонов (для ухода от таможенных пошлин). Изготовленные таким образом микроавтобусы не соответствуют нормам безопасности, что в случае аварии может привести к травмам и даже смертельному исходу. Судя по фотографиям с места ДТП в Псковской области, Mercedes-Benz Sprinter был переделан из грузового фургона", – объяснил нам шеф-редактор АвтоОбоз на портале OBOZREVATEL Сергей Иванов.

Ищут родственников жертв

В Закарпатской облгосадминистрации подтвердили – все погибшие и выживший водитель из их области. Тем временем в соцсетях ищут родственников погибших – их просят откликнуться, чтобы забрать тела.

"Позвонили из консульства Украины и попросили найти родственников. Это Шимон В.В. из Тячевского района, Иосиф Шемота, Иван Новоселюк и Юрий Иванюк из Ясеня, Влашин Иван из Среднего Водяного, Василий Сметана и Надежда Попович из Раховского района. За телами надо ехать в Пустошку, в РОВД”, – сказано в сообщении пользователя Stari Lyudy.

Мы узнали, что водитель – 38-летний Михаил Гайналий – жил в пгт Тересва Тячевского района. Правда, в соцсетях указал, что он из Санкт-Петербурга. На странице есть фото с друзьями возле Невы и разведенных мостов. "Он из обеспеченной семьи. Сейчас говорят, что он был вторым водителем, и именно он вел машину. Но насколько это отвечает действительности – никто не знает. У нас очень большое село", – уточнили в поселковом совете.

Водитель Михаил Гайналий

Еще один погибший, 55-летний Василий Сметана, родом из села Верхнее Водяное. "Мы знаем только фамилию, о нем ничего", – сказали нам в сельсовете.

В Среднем Водяном Раховского района живет сразу несколько Иванов Влашиных. Некоторые из них действительно сейчас на заработках. В сельсовете уточнили, что пока официального подтверждения информации о погибшем украинце к ним не поступало.

В пгт Ясиня (тоже Раховский район) подтвердили: 32-летний Иван Новоселюк и самый молодой погибший, 21-летний Юрий Иванюк, – их жители. "У Ивана Новоселюка – семья и дети. Но мы знаем очень мало", – уточнили местные власти.

37-летний Иосиф Шемота жил в селе Костылевка Раховского района. У него остались жена и двое маленьких деток. В селе говорят, что у них очень много однофамильцев Иосифа. Поэтому не сразу поняли, о ком идет речь.

Михаил Зеленчук давно ездит в Санкт-Петербург ok.ru

"А водитель Михаил Зеленчук – тоже наш, здесь живет его семья, а он перебрался в Рахов. Миша из очень простой семьи, есть брат и пять сестер. Ездит на заработки он очень давно. У нас тут вообще: только закончил школу, и сразу работать – в Чехию, Польшу, Россию, Румынию и Италию. В селе никто не засиживается, ведь никакой работы нет", – рассказали нам местные жители.

Также в автомобиле был 55-летний Василий Шиман из села Нижняя Апша Тячевского района. Здесь 97% населения – румыны. "У него осталась взрослая дочь, она уже замужем. Семья очень хорошая. Василий Васильевич работящий. Жаль, что так жизнь оборвалась, такая у него судьба, наверное", – сказали нам в селе.

Надежда Попович ехала на праздник Facebook / Надежда Попович

47-летняя Надежда Попович из села Большой Бычков Раховского района поехала в Санкт-Петербург в гости к мужу и сыну. В селе говорят, что поездки к мужьям-заробитчанам бывают только в случаях, когда супруги очень давно не виделись. Или есть серьезный повод.

"Муж и сын работают на строительстве. У Надежды есть еще младший ребенок, ходит в школу. И он остался дома на хозяйстве. Говорят, что к поездке Надежда готовилась долго –у кого-то из семьи был день рождения или юбилей. На праздник, в общем она отправилась. И такая трагедия", – рассказали нам в Большом Бычкове.

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