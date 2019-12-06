Ехал за паспортом Украины: члену партии Путина объявили подозрение

Задержанному украинскими правоохранителями на въезде в Крым члену российской партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому предъявлено подозрение о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом рассказал адвокат подозреваемого Игорь Мокин, передает TheBabel. По словам юриста, Кучерявому сообщили о подозрении по ст. 110 части 2 в редакции УПК 2001 года.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.

Коллаж

Игорь Кучерявый прежде всего известен ярой поддержкой аннексии Крыма российскими войсками. Причастен к организации блокпостов в Севастополе. Был награжден российским правительством медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя".

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ поймали Игоря Кучерявого 3 декабря на выезде из Херсона в Крым.

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