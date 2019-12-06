Главная Новости
6 декабря • обновлено в 22:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Ехал за паспортом Украины: члену партии Путина объявили подозрение

1.1т
Читать материал на украинском

Задержанному украинскими правоохранителями на въезде в Крым члену российской партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому предъявлено подозрение о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом рассказал адвокат подозреваемого Игорь Мокин, передает TheBabel. По словам юриста, Кучерявому сообщили о подозрении по ст. 110 части 2 в редакции УПК 2001 года.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.

Ехал за паспортом Украины: члену партии Путина объявили подозрение

Коллаж

Новости
"Крым ваш!" Россиянин мощно поддержал Украину в борьбе с Путиным

Игорь Кучерявый прежде всего известен ярой поддержкой аннексии Крыма российскими войсками. Причастен к организации блокпостов в Севастополе. Был награжден российским правительством медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя".

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ поймали Игоря Кучерявого 3 декабря на выезде из Херсона в Крым.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
задержание Новости Крыма
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Valery
Petrov Valery
Интересно, а зачем на самом деле Кучерявый туда пёрся? Не за паспoртом же, в самом деле, для отдыха на Кипре. На отдых можно и с роccийcким, без всяких ограничений.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги