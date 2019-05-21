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Ехал в Россию: на Донбассе засекли автобус с грузом-200 

1.1тЧитать материал на украинском

Миссия ОБСЕ зафиксировала пересечение российско-украинской границы ритуальным микроавтобусом, который ехал с оккупированной территории Донбасса.

В частности, наблюдатели базируются на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области РФ, граничащих с "ДНР", сообщает пресс-служба миссии.

"Наблюдательная миссия видела белый микроавтобус с надписью на русском языке "ПЛУТОН ритуальный кортеж", который пересекал границу Украины в Российскую Федерацию", - говорится в отчете.

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24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" стянули в центр Луганска системы залпового огня "Град", танки, гаубицы и ЗРК. Локации зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

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Место
Украина
Теги
ОБСЕНовости ДНРНовости ЛНР
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