Ехал в Россию: на Донбассе засекли автобус с грузом-200 

Миссия ОБСЕ зафиксировала пересечение российско-украинской границы ритуальным микроавтобусом, который ехал с оккупированной территории Донбасса.

В частности, наблюдатели базируются на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области РФ, граничащих с "ДНР", сообщает пресс-служба миссии.

"Наблюдательная миссия видела белый микроавтобус с надписью на русском языке "ПЛУТОН ритуальный кортеж", который пересекал границу Украины в Российскую Федерацию", - говорится в отчете.

Иллюстрация 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" стянули в центр Луганска системы залпового огня "Град", танки, гаубицы и ЗРК. Локации зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

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