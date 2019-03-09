''Его ждал ад'': в Бердянской колонии зверски надругались над АТОшником

В Бердянской исправительной колонии №77 заключенные надругались над 23-летним ветераном АТО Александром.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook координатор "Медійной ініціатива за права людини" Ольга Решетилова. Она призвала правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию в колонии, где, по ее словам, творится "беспредел".

"Бердянска исправительная колония №77 имеет минимальный уровень безопасности. Здесь содержатся мужчины, впервые совершившие преступление - незначительный или средней тяжести. Средний возраст заключенных от 18 до 27 лет. То есть "воров в законе" там просто не может быть. Хотя нет, есть одно исключение. Непонятно по каким причинам здесь содержится некий Сергей Мирошниченко (погоняло "Полоса"). Рецидивист, это уже его третья ходка за убийство", - сказано в сообщении.

По словам осужденных, Полоса является правой рукой администрации, смотрящим и тем, кто превращает жизнь содержащихся в ад. Именно на него указывает Александр, осужденный атошник, как на своего насильника.

"Бывший атошник, 23-летний Александр попал в БВК-77, как считают представители бердянской ветеранской организации "Легион правды", несправедливо. Еще во время службы Саша вместе с другими военнослужащими задержали человека, которого они считали сепаратистом, и передали представителям контрразведки. Далее добросовестно отслужил, получил Орден "За мужество". Но, как оказалось, по нему велось следствие за незаконное лишение свободы. Александра приговорили к трем годам заключения. В прошлом году он был этапирован в Бердянск, где его ждал ад", - написала она.

Правозащитница добавила, что Александра пять раз изнасиловал Полоса.

"Сейчас парень уже дома, после лечения в психдиспансере, но продолжает находиться в очень тяжелом психологическом состоянии. Историй, подобных истории атошника Александра, с 77 колонии у правозащитников уже собралось немало. Например, история Юрия Беляка, ексрадованого в Бердянск из России 29 декабря 2018 года. Уже в первые дни пребывания в колонии он звонил маме и говорил, что ему нужно 12 тыс. грн или его убьют. Как выяснится позже, это обыденная практика в этой колонии, у каждого осужденного своя карточка, на которую от родственников требуют сбрасывать приличные суммы", - сообщила Решетилова.

Отмечается, что если кто-то из заключенных или персонала колонии рискуют рассказывать о том, что там происходит, они потом попадают под еще большие репрессии администрации.

"Так произошло и в этот раз. После того, как 2 февраля активисты удалось зафиксировать следы побоев и показания в БВК-77, двух медработников не допустили к работе и пытаются уволить, а все заключенные вдруг начали отказываться от своих слов. Зато проверка ГБР и прокуратуры не выявила никаких нарушений в колонии", - подчеркнула она.

Решетилова также назвала фамилии причастных:

Чукин Максим Владимирович, начальник колонии.

Коротич Максим Валерьевич, 1 заместитель начальника.

Васильев Николай Александрович, прокурор Бердянска, кум Чукина, возглавлял комиссию по изучению ситуации в колонии, которая не выявила нарушений.

Керман Денис Юрьевич, руководитель Территориального управления ГБР в Мелитополе, бывший прокурор Бердянска, член комиссии, которая не выявила нарушений.

"Родственники заключенных и правозащитники требуют провести проверку фактов насилия и вымогательств в БВК-77 силами межведомственной комиссии из Киева. В состав комиссии включить представителей независимых общественных организаций. На время проверки отстранить от исполнения обязанностей руководство колонии. Не допускать к проверке представителей прокуратуры и ГБР в Запорожской области. Результаты проверки объявить открыто. Просьба к медиа уделить максимальное внимание этому вопросу. Застенок под крышей прокуратуры должен быть разрушен", - заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в исправительной колонии №5 в Самаре (Россия) во время ужина произошла массовая драка между заключенными.

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