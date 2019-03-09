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''Его ждал ад'': в Бердянской колонии зверски надругались над АТОшником

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В Бердянской исправительной колонии №77 заключенные надругались над 23-летним ветераном АТО Александром.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook координатор "Медійной ініціатива за права людини" Ольга Решетилова. Она призвала правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию в колонии, где, по ее словам, творится "беспредел".

"Бердянска исправительная колония №77 имеет минимальный уровень безопасности. Здесь содержатся мужчины, впервые совершившие преступление - незначительный или средней тяжести. Средний возраст заключенных от 18 до 27 лет. То есть "воров в законе" там просто не может быть. Хотя нет, есть одно исключение. Непонятно по каким причинам здесь содержится некий Сергей Мирошниченко (погоняло "Полоса"). Рецидивист, это уже его третья ходка за убийство", - сказано в сообщении.

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По словам осужденных, Полоса является правой рукой администрации, смотрящим и тем, кто превращает жизнь содержащихся в ад. Именно на него указывает Александр, осужденный атошник, как на своего насильника.

"Бывший атошник, 23-летний Александр попал в БВК-77, как считают представители бердянской ветеранской организации "Легион правды", несправедливо. Еще во время службы Саша вместе с другими военнослужащими задержали человека, которого они считали сепаратистом, и передали представителям контрразведки. Далее добросовестно отслужил, получил Орден "За мужество". Но, как оказалось, по нему велось следствие за незаконное лишение свободы. Александра приговорили к трем годам заключения. В прошлом году он был этапирован в Бердянск, где его ждал ад", - написала она.

Правозащитница добавила, что Александра пять раз изнасиловал Полоса.

"Сейчас парень уже дома, после лечения в психдиспансере, но продолжает находиться в очень тяжелом психологическом состоянии. Историй, подобных истории атошника Александра, с 77 колонии у правозащитников уже собралось немало. Например, история Юрия Беляка, ексрадованого в Бердянск из России 29 декабря 2018 года. Уже в первые дни пребывания в колонии он звонил маме и говорил, что ему нужно 12 тыс. грн или его убьют. Как выяснится позже, это обыденная практика в этой колонии, у каждого осужденного своя карточка, на которую от родственников требуют сбрасывать приличные суммы", - сообщила Решетилова.

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Отмечается, что если кто-то из заключенных или персонала колонии рискуют рассказывать о том, что там происходит, они потом попадают под еще большие репрессии администрации.

''Его ждал ад'': в Бердянской колонии зверски надругались над АТОшником

"Так произошло и в этот раз. После того, как 2 февраля активисты удалось зафиксировать следы побоев и показания в БВК-77, двух медработников не допустили к работе и пытаются уволить, а все заключенные вдруг начали отказываться от своих слов. Зато проверка ГБР и прокуратуры не выявила никаких нарушений в колонии", - подчеркнула она.

Решетилова также назвала фамилии причастных:

  • Чукин Максим Владимирович, начальник колонии.

  • Коротич Максим Валерьевич, 1 заместитель начальника.

  • Васильев Николай Александрович, прокурор Бердянска, кум Чукина, возглавлял комиссию по изучению ситуации в колонии, которая не выявила нарушений.

  • Керман Денис Юрьевич, руководитель Территориального управления ГБР в Мелитополе, бывший прокурор Бердянска, член комиссии, которая не выявила нарушений.

"Родственники заключенных и правозащитники требуют провести проверку фактов насилия и вымогательств в БВК-77 силами межведомственной комиссии из Киева. В состав комиссии включить представителей независимых общественных организаций. На время проверки отстранить от исполнения обязанностей руководство колонии. Не допускать к проверке представителей прокуратуры и ГБР в Запорожской области. Результаты проверки объявить открыто. Просьба к медиа уделить максимальное внимание этому вопросу. Застенок под крышей прокуратуры должен быть разрушен", - заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в исправительной колонии №5 в Самаре (Россия) во время ужина произошла массовая драка между заключенными.

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Персона
Ольга Решетилова
Место
Украина
Теги
Ветераны войны на ДонбассеУкраина
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Комментарии
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rauschensky felix
rauschensky felix
укроинский мир во всей красе. убиваешь женщин и детей на донбассе, чувствуешь себя героем, попадаешь в колонию, где из чубатого хероя делают мать-героиню. надеюсь и до других атошников дойдет: то что они творят совсем не героятсов.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
страной правит опг порошенко и оборотни в погонах и мантиях! я надеюсь Сакварелидзе возьмет это дело под свой контроль! опг порошенко на зону
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