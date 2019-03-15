"Его сдала жена!" Опубликованы новые доказательства вторжения Путина в Украину

В сети опубликовали новые доказательства нахождения российских военных во время оккупации Крыма в 2014 году.

Так, волонтеры InformNapalm обнародовали данные российского военного 76-го ремонтно-восстановительного батальона Дмитрия Ткаленко, который принимал участие в операции захвата Крыма.

Дмитрий Витальевич Ткаленко состоял на службе в/ч 23286, пункт постоянной дислокации батальона – российский город Славянск-на-Кубани, что входит в состав 99-й бригады МТЗ, в/ч 72153, ППД бригады — город Майкоп.

Фотографии о пребывании россиянина в Крыму в сеть выложила его жена — Олеся Ткаленко (Хорошева). В феврале 2017 года она в своем профиле в соцсети "ВКонтакте" опубликовала фото медали "За возвращение Крыма" и наградное удостоверение к ней. Впоследствии эти снимки девушка с альбома удалила.

В наградном удостоверении указан номер военной части, где служил (судя по петлиц на форме, связистом) рядовой Ткаленко — в/ч 72153. Это 99-я бригада материально-технического обеспечения. Удостоверение к медали подписал полковник Игорь Анатольевич Егоров, который по состоянию на 2014 год был командиром 99-й обр МТЗ.

Доказательства нахождения солдат РФ в Украине informnapalm.org

Доказательства нахождения солдат РФ в Украине informnapalm.org

Также в сети есть фото, доказывающие, что Ткаленко находился в Славянске-на-Кубани. Так, его опознали на групповой фотографии в профиле сослуживца Юрия Шангина.

Доказательства нахождения солдат РФ в Украине informnapalm.org

Доказательства нахождения солдат РФ в Украине informnapalm.org

У Шангина есть фото, на котором военнослужащие находятся в расположении воинской части. На стене висит стенд, где видим надпись: "Славянск-на-Кубани". Также на столе стоит коробка из-под пиццы с названием заведения и номером телефона. Это телефон пиццерии "Фараон" в Славянске-на-Кубани.

Доказательства нахождения солдат РФ в Украине informnapalm.org

Доказательства нахождения солдат РФ в Украине informnapalm.org

Кроме того, Дмитрий тоже в соцсетях опубликовал фото с отцом Виталием Ткаленко, где они оба стоят с оружием в военной форме. Подпись под фото гласит: "Я с отцом в Крыму".

Доказательства нахождения солдат РФ в Украине informnapalm.org

Доказательства нахождения солдат РФ в Украине informnapalm.org

Дмитрий Ткаленко informnapalm.org

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потребовала от Украины компенсацию за Крым.

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