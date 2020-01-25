Главная Новости
25 января • обновлено в 17:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Его просто нет для России": Радзиховский озвучил условие возвращения Крыма

3.6т
Читать материал на украинском

Оккупированный Крым сможет вернуться в состав Украины лишь в случае распада России.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский политолог Леонид Радзиховский, заявив, что сам он не верит в исчезновение страны.

"Уходит Путин, приходит другой президент, уходит другой президент – вопроса Крыма для России не существует. Его просто нет вообще", – считает он.

Новости
Что препятствует возвращению Крыма: народный депутат Ахтем Чийгоз

"Если российское государство перестанет существовать, как было в 1918 году, когда развалилась Российская империя и возникло много разных государств, тогда возможно все", – добавил Радзиховский.

Иллюстрация

Иллюстрация

"Телеканал 24"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Леонид Радзиховский
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
22
24
Смешно
7
Интересно
4
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Радзиховский не дурак, поэтому ничего, кроме недоумения его слова у меня не вызывают. "Если российское государство перестанет существовать, как было в 1918 году…" - а ЧТО, собственно, было, если посмотреть глазами украинца? Пару лет борьбы за власть, срачей и распрей, в результате чего украинские земли растащили по кускам европейские соседи? Да так растащили, что лишь к 1940-му году Сталину удалось снова собрать их воедино. После распада Союза продержались, правда, чуть подольше, но в 2014 году процесс расползания опять пошёл на всю катушку… Если и дальше обострять противоречия, то, боюсь, за Крымом последует Донбасс, а там и Львов с Тернополем, Черновцами и Ужгородом окажутся в других государствах - причём, не обязательно насильственным путём. Неужели Радзиховский этого не понимает? А если понимает, то зачем пишет такую х*рню?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
hunt andres
hunt andres
Ну хоть в этом Радзиховскому здравый смысл не отказал:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Да что ж такое то. с 2014 года слышу от укропов: России осталось жить до 2015.. потом развалится... потом до 2016.. 2017... 2018... короче "колосс на глиняных ногах"))))..... который пяткой своей урину как таракана может щёлнуть... но жалеет... всё-таки какое-никакое, а подобие на желто-синее территориальное образование...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги