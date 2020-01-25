"Его просто нет для России": Радзиховский озвучил условие возвращения Крыма

Оккупированный Крым сможет вернуться в состав Украины лишь в случае распада России.
Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский политолог Леонид Радзиховский, заявив, что сам он не верит в исчезновение страны.
"Уходит Путин, приходит другой президент, уходит другой президент – вопроса Крыма для России не существует. Его просто нет вообще", – считает он.
"Если российское государство перестанет существовать, как было в 1918 году, когда развалилась Российская империя и возникло много разных государств, тогда возможно все", – добавил Радзиховский.
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"Телеканал 24"
Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным.
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