"Его просто нет для России": Радзиховский озвучил условие возвращения Крыма

Оккупированный Крым сможет вернуться в состав Украины лишь в случае распада России.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский политолог Леонид Радзиховский, заявив, что сам он не верит в исчезновение страны.

"Уходит Путин, приходит другой президент, уходит другой президент – вопроса Крыма для России не существует. Его просто нет вообще", – считает он.

"Если российское государство перестанет существовать, как было в 1918 году, когда развалилась Российская империя и возникло много разных государств, тогда возможно все", – добавил Радзиховский.

Иллюстрация "Телеканал 24"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным.

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