''Его порвет'': стало известно о жестком просчете оккупантов с Крымским мостом

Надежности построенного оккупантами Крымского моста угрожают три фактора, среды которых главный — размещение сооружения на стыке тектонических плит.

Такое заявление "Крым. Реалии" сделал вице-президент ассоциации "Мосты Украины" Петр Коваль, отметив, что во время их перемещения будет разрываться сама конструкция.

Частично это учтено проектом, так как мост состоит из отдельных трех частей, однако, сказал Коваль, "в случае серьезных тектонических смещений его обязательно порвет".

Петр Коваль Скрин видео "Крым. Реалии"

Скрин видео "Крым. Реалии"

Он также отметил, что если при проверке возведенного моста на него пустили не полную нагрузку, а лишь около двух десятков КАМАЗов, значит есть проблемы, которые известны российским экспертам.

"То есть, те, кто проектировал, кто строил мост, имеют некоторые предостережения", — подчеркнул Коваль.

Проверка оккупантами моста Скрин видео "Крым. Реалии"

Вторая опасность для Керченского моста — мягкие грунты, на которых стоят опоры, а третья — лед. В сюжете отмечается, что конструкция моста и так нестабильная, так что дополнительная нагрузка может привести к разрушительным последствиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в очередной раз был отложен из-за того, что современные технологии оказались слишком сложными для российских строителей. Так, оккупантам придется выделить на мост еще около 44 миллионов долларов.