''Его кто-то направлял'': появились неожиданные детали о тренировках керченского стрелка

Владислав Росляков, который устроил массовую стрельбу в Керчи, накануне трагедии проходил оружейную подготовку в Симферополе. В тоже время психиатры, исследовавшие поведение убийцы, допускают, что он действовал не один.

Преподаватели учебного центра охарактеризовали его как "спокойного" и "уверенного" ученика. Свидетельство об окончании курсов обнародовали в Twitter российского пропагандистского канала НТВ.

Согласно документам, керченский стрелок прошел курсы правовой и огневой подготовки. По всем предметам он получил зачет.

Как известно, Росляков законно получил разрешение на ношение охотничьего оружия, а после этого беспрепятственно приобрел патроны в местном оружейном магазине. Главврач керченского психоневрологического диспансера Владимир Марков убежден, что на момент прохождения психиатрической экспертизы Росляков не планировал убийства, пишет РЕН ТВ.

"Думаю, у человека не было никаких признаков, которые бы насторожили доктора", ― оправдал медика Марков.

Помимо этого, главврач высказал сомнения в том, что Росляков подготовил массовый расстрел и взрывы самостоятельно.

"Я считаю, что молодой человек индуцировал идею. Кто-то его направлял. Есть дефект воспитания ― неполная семья. Нет примера отца ― он ушел из семьи, мать все время была занята на работе, ребенок был предоставлен сам себе", ― пояснил Марков.

По его мнению, именно недостаточная общительность и изолированность Рослякова и побудили его к хладнокровным убийствам. В то же время, психиатр отметил, что некто мог войти в доверие к парню и вместе с ним организовать теракт.

Как писал OBOZREVATEL, 17 октября в оккупированной Керчи в политехническом колледже погиб 21 человек, а еще около 50 оказались раненными. По официальной версии так называемых властей, убийство организовал 18-летний студент Владислав Росляков, который сначала расстрелял, а после подорвал студентов и преподавателей. Сам он после этого совершил самоубийство.