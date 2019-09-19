Скандального Ефремова отпустили из-под домашнего ареста: все детали

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.
Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников, передают "Украинские новости". Отмечается, что защита требовала вообще отменить меру пресечения для подсудимого.
"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", – сообщил он.
Александр Ефремов
"Корреспондент"
По его словам, c Ефремова снято обязательство носить электронный браслет слежения.
В то же время, остается обязательство сдать загранпаспорт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
Экс-регионал Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова.
В свою очередь, в "Оппозиционном блоке" назвали дело против Ефремова сфабрикованным, а давшего против него свидетельские показания Ландика призвали привлечь к ответственности.
Ефремов заявил, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что экс-нардеп лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.
3 января 2017 года правоохранители вручили Ефремову обвинительный акт. Луценко пояснил, что его подозревают сразу в нескольких преступлениях: захват государственных или общественных зданий или сооружений (ст. 341 УК), посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110), создание террористической группы или организации ( ст. 258-3), государственная измена (ст. 111).
В ФБР рассказали, что экс-регионал перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.
В Швейцарии рассекретили данные о том, что с 2006 года на связанные с Ефремовым счета в их стране поступили 33 миллиона швейцарских франков.
Также в ноябре 2017 года свидетель рассказал об обстоятельствах проведения митингов и подготовке к проведению незаконного референдума весной 2014 года на территории Луганской области в деле Ефремова.
8 июля стало известно, что дело Ефремова якобы из-за большой загруженности апелляционного суда в Луганске перенесли в Киев.
22 июля Киевский апелляционный суд принял решение выпустить его из-под стражи.
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