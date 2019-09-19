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19 сентября • обновлено в 12:38
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Скандального Ефремова отпустили из-под домашнего ареста: все детали

4.1т Читать материал на украинском

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников, передают "Украинские новости". Отмечается, что защита требовала вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", – сообщил он.

Новости
Скандальный Ефремов вышел из СИЗО

Александр Ефремов

Александр Ефремов

"Корреспондент"

По его словам, c Ефремова снято обязательство носить электронный браслет слежения.

В то же время, остается обязательство сдать загранпаспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Ефремов
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Называется "поматросили и бросили". Вся партия Регионов спонсировала события 2014 года и много лет до этого вела пропаганду об исключительности Донбасса, помните? - страну кормит. Почему не трогали Таруту, а ведь он на момент тех событий был главой Донецкой облгосадминистрации, так ещё у него хватило наглости предлагать себя в президенты. Если бы он победил, то с Украиной произошло бы то, что случилось с Донбассом.
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филипп филипыч
филипп филипыч
майдановцы я фигею с вас. вы даже дела состряпать на врагов не можете))
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Т Александр
Т Александр
филипп филипыч, ватник мы знаем как стряпаються дела у вас баранов.
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