Скандального Ефремова отпустили из-под домашнего ареста: все детали

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников, передают "Украинские новости". Отмечается, что защита требовала вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", – сообщил он.

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Александр Ефремов "Корреспондент"

По его словам, c Ефремова снято обязательство носить электронный браслет слежения.

В то же время, остается обязательство сдать загранпаспорт.

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